Девід Бекхем повеселив фанів відео, як катався з донькою на атракціонах

Зірковий батько з дітьми сходив на різдвяний ярмарок.

Відомий футболіст Девід Бекхем у своєму насиченому графіку не забуває приділяти час дітям.

Так, нещодавно зірковий батько зводив 19-річного Ромео, 16-річного Круза та 10-річну Харпер на різдвяний ярмарок у Лондоні. Там родина насолоджувалася різдвяними смаколиками, пила гарячий какао.

Окрім того, Девід підтримав доньку та разом з нею пішов на атракціони. Відео того, як Бекхем провів час з дітьми, він запостив у себе в Instagram. "Весела ніч у Лондоні з дітками", - підписав фото і відео Девід.

Для перегляду фото і відео гортайте праворуч

Своєю чергою, шанувальники не стримали захоплення Бекхемом та його родиною. "Ви справжній приклад батька – залишити всі справи та приділити час дітям", "яка Харпер мила і так добре, що ви пішли кататися з нею", "я в захваті від вашої родини".

Читайте також: