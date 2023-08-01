Девід Бекхем розвеселив Мережу фото, як 12-річна донька робить йому макіяж

Відомий футболіст Девід Бекхем розвеселив Мережу новими кадрами зі своєю 12-річною донькою Гарпер.

Спортсмен любить проводити час зі своїми дітьми та готовий на будь-які експерименти разом. Так, Девід дозволив доньці відточити на ньому свої навички у макіяжі - Гарпер взяла до рук косметику і пензлики та нафарбувала тата. Кумедним фото процесу Бекхем поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Татусеві, очевидно, потрібно було трохи пудри та контурингу (не знаю, що це означає, але я мав кращий вигляд, що б це не було). Мій маленький візажист", - пожартував під світлиною Девід.

Девід Бекхем з донькою / Фото: instagram/davidbeckham

Нагадаємо, нещодавно середній син Девіда та Вікторії Бекхемів, 20-річний Ромео, показав, як проводить час зі своєю дівчиною-моделлю.

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