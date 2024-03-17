Девід Бекхем у гумових чоботях насмішив відео з курками на фермі: "З моїми діточками"

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем поділився з шанувальниками незвичним контентом.

Так, на своїй сторінці в Instagram чоловік Вікторії Бекхем опублікував кумедне відео з курками на фермі та подякував коханій за натхнення. У кадрі спортсмен у гумових чоботях крокує поміж грядками, а за ним у цей час біжать кури та півник, яких, до речі, подарувала йому дружина ще на Різдво.

"Садівництво з моїми діточками. Гадаю, вони люблять мене", - насмішив підписників Девід.

Девід Бекхем зняв кумедне відео з курками

Бекхем показав ще одну кумедну світлину, зроблену також на фермі в оточенні курей. У кадрі спортсмен одягнув червоний пластмасовий ніс і попозував на тлі господарства, яке почало тікати від нього. До слова, цим фото Девід доєднався до акції, розповсюдженої на території Великобританії, яка закликає долати проблему голоду в Ефіопії й проходить під назвою "День червоних носів".

Девід Бекхем на фермі / Фото: instagram/davidbeckham

"Дещо соромляться показувати свої червоні носи…", - написав спортсмен.

Нагадаємо, нещодавно у родині Девіда і Вікторії Бекхемів було свято. З нагоди 25-річчя їхнього сина Брукліна подружжя опублікувало кумедні фото з ним.

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