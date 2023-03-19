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Девід Бекхем зворушливо привітав дружину з Днем матері і показав її фото з дітьми

Девід Бекхем зворушливо привітав дружину з Днем матері і показав її фото з дітьми

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1062
Час на прочитання
1 хв
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Девід Бекхем зворушливо привітав дружину з Днем матері і показав її фото з дітьми

Вікторія Бекхем з донькою / Фото: instagram.com/davidbeckham

Сьогодні, 19 березня, у Великій Британії святкують День матері.

Англійський футболіст Девід Бекхем розчулив своїх шанувальників привітанням дружини Вікторії з Днем матері, який 19 березня святкують у Великій Британії.

На сторінці в Instagram Бекхем розмістив серію знімків, на яких його кохана зображена з їхніми дітьми у різний період життя. Також Бекхем показав і їхніх з Вікторією мам. До речі, Девід ніжно називає маму дружини теж мамою:

"Я не міг і бажати кращої підтримки та любові, ніж мені дають мої мами. Я зустрів жінку, яка не лише сильна і цілеспрямована, але й найдивовижніша мама для наших дітей. Вона надихає їх, допомагає їм знайти себе і найважливіше – дає їм любов кожної хвилини щодня. Дякую за все, що робиш для мене і наших прекрасних дітей. Ми тебе любимо", - написав у фотоблогу Девід.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

Розчулена постом чоловіка Вікторія не втрималася і прокоментувала допис так: "Кохаю тебе дуже сильно".

Нагадаємо, раніше подружжя Бекхемів замилувало прихильників спільним тренуванням. Вікторія показала, як разом з чоловіком Девідом у тандемі займається спортом.

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Дата публікації
Перегляди
1062
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