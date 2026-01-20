Девід Бекхем на тлі серйозного скандалу зі старшим сином зробив заяву про помилки дітей

Девід та Вікторія Бекхеми і їхніх син Бруклін / © instagram.com/victoriabeckham

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем на тлі серйозного скандалу зі старшим сином Брукліном зробив заяву про помилки дітей.

Спортсмен став гостем програми Squawk Box, що транслюється на каналі CNBC. Там футболіст висловився про соціальні мережі та їхній вплив на психічне здоров'я. Девід Бекхем говорить, що соцмережі можуть мати як і позитивний вплив, так і негативний. Спортсмен завжди намагався використовувати їх для добрих цілей.

"Я завжди говорив про соціальні мережі та їхню силу як у хорошому, так і в поганому світлі. Те, до чого діти мають доступ сьогодні, може бути небезпечним. Але те, що я особисто виявив, особливо з моїми дітьми, також, що я використовую це з правильних причин. Я зміг використовувати свою платформу та своїх підписників для ЮНІСЕФ. І це був найкращий інструмент, щоб інформувати людей про те, що відбувається у світі для дітей", - говорить футболіст.

Девід та Вікторія Бекхеми і їхні діти

Водночас Девід Бекхем дав коментар й про своїх дітей. Спортсмен говорить, що їм притаманно робити помилки. Проте, за його словами, дітям це дозволено, адже таким чином вони отримують новий досвід. Що цікаво, такий коментар футболіст дав після скандальної заяви старшого сина, який публічно відрікся від батьків. При цьому безпосередньо сімейний конфлікт Девід Бекхем коментувати відмовився.

"Вони роблять помилки, але дітям дозволено робити помилки. Так вони вчаться. Саме цього я намагаюся навчити своїх дітей. Іноді доводиться дозволяти їм також робити ці помилки", - зазначив спортсмен.

Нагадаємо, ще від весни минулого року почали ширитися чутки, що в родині Бекхемів назрів серйозний конфлікт зі старшим сином. І ось нарешті Бруклін вийшов на зв'язок та розставив всі точки над "і". Він заявив, що постійно перебував під впливом родини. Проте коли рідні не прийняли його дружину і намагались зіпсувати їхні стосунки – йому увірвався терпець. Тож, Бруклін Бекхем заявив, що відрікається від батьків і припиняє з ними будь-яке спілкування.