Девід Бекхем публічно потролив Вікторію у день її 52-річчя та згадав вірусний мем

Зірка ніжно та з гумором привітав дружину, повернувши фанатів до культової сцени з їхнього документального проєкту.

Анастасія Гребешко
Девід та Вікторія Бекхем / © Associated Press

Футболіст Девід Бекхем привітав дружину Вікторію Бекхем з днем народження і водночас іронічно нагадав про її гучну історію з «робітничим класом».

У день, коли дизайнерці виповнилося 52, зірка обрав не зовсім класичний формат привітання. Окрім звичних сімейних кадрів він дістав із архіву й старе фото. На ньому ще маленька Вікторія позує поруч із розкішним Rolls-Royce. Цей знімок має свій надзвичайно цікавий бекграунд — він добре знайомий фанатам пари. Бекхем, схоже, свідомо підігрів інтерес. І зробив це з притаманним йому гумором.

«Говори чесно», — колись перервав Девід Вікторію під час зйомок їхнього документального серіалу.

Саме цей момент і став вірусним. 2023 року Вікторія переконувала, що виросла у звичайній родині робітничого класу. Але розмова несподівано пішла в інший бік. Девід буквально зайшов у кадр і поставив під сумнів її слова. Пауза затягнулася, і напруга стала майже відчутною.

«Добре… мене возили до школи на Rolls-Royce», — зрештою зізналася вона.

Цей епізод швидко розлетівся Мережею і перетворився на мем, який досі згадують у контексті пари.

Історія набула розголосу після виходу документального проєкту про родину Бекхемів. Саме там глядачі побачили сцену, де Вікторія говорить про своє дитинство, а Девід — несподівано втручається.

