Девід Бекхем випадково перетнувся зі старшим сином, який відрікся від нього: чи вдалося їм помиритися

Вікторія і Девід Бекхеми їхній син Бруклін та невістка Нікола Пельтц / © Associated Press

Колишній футболіст Девід Бекхем випадково опинився у п’ятизірковому готелі Беверлі-Хіллз одночасно з сином Брукліном, хоча між ними досі триває конфлікт.

Футболіст та його старший син дивом уникли зустрічі, хоча перебували на відстані кількох кроків один від одного, розповіло медіа Daily Mail. Бекхем приїхав із середнім сином Ромео після гірськолижного катання в Колумбії, а Бруклін проводив день біля басейну після вечірки на честь «Оскара-2026» у Сера Елтона Джона.

«Девід абсолютно не знав, що Бруклін був у готелі. Він просто двічі пройшов повз нього, навіть не здогадуючись,» — зазначають ЗМІ.

За словами очевидців, 27-річний Бруклін насолоджувався сонцем і спокоєм біля басейну до обіду, перш ніж Девід вирушив на знімання реклами чіпсів неподалік у Санта-Моніці. Пізніше він повернувся на вечерю у лаунж-зону біля басейну разом із друзями, включно з Девідом Ґарднером, який колись мав близькі стосунки з Брукліном.

«Якби доля змусила їх зустрітися, це було б дуже незручно. Бруклін чітко дав зрозуміти, що не хоче контактувати з батьками, тож можливо, що це врятувало б Девіда від зайвих емоцій», — повідомляють інсайдери.

Зазначимо, Девід і Бруклін не спілкуються від травня минулого року, після того як син і Нікола проігнорували святкування 50-річчя футболіста. Наприкінці року Бруклін заблокував батьків у Instagram та опублікував лист із звинуваченнями щодо контролю з боку Девіда та Вікторії, які обидва заперечують.

