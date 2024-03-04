Девід і Вікторія Бекхеми ніжно привітали сина з 25-річчям і показали кумедні кадри з його дитинства

Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем разом з чоловіком, спортсменом Девідом, розповіли про свято в родині.

Сьогодні, 4 березня, їхній син Бруклін Бекхем святкує 25-річчя. З нагоди ювілею зіркове подружжя присвятило синові публікації у фотоблогах та висловило своє захоплення ним.

Так, Вікторія опублікувала архівні дитячі кадри Брукліна, де він зовсім маленький у костюмі гострого перцю. Також показала, як він бавився в дитинстві й підспівував на концерті.

Девід і Вікторія Бекхеми привітали сина Брукліна з днем народження / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Девід і Вікторія Бекхеми привітали сина Брукліна з днем народження / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Девід і Вікторія Бекхеми привітали сина Брукліна з днем народження / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Сьогодні ми святкуємо 25-річчя Брукліна! Девіде, я так тебе люблю і пишаюся, якими ж батьками ми є. Ми гарна команда! З днем народження. Ми всі тебе дуже любимо. Щирий, веселий, талановитий, з найдобрішим серцем. Ми так пишаємося тобою як сином, старшим братом і чоловіком. Ти завжди в пріоритет ставиш інших. Твоя любов та енергія такі особливі, вони завжди огортають кожного, кого ти зустрічаєш. Ми тебе любимо!" – розчулила Вікторія Бекхем.

Своєю чергою зірковий татусь Девід на архівних кадрах показав, як його маленький син Бруклін робив перші кроки на футбольному полі разом з ним. І опублікував їхнє ще одне архівне фото.

Девід і Вікторія Бекхеми привітали сина Брукліна з днем народження / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Девід і Вікторія Бекхеми привітали сина Брукліна з днем народження / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Девід і Вікторія Бекхеми привітали сина Брукліна з днем народження / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"З 25-річчям, мій великий хлопчику. Пишаюся тим, яким чоловіком ти виріс. Ти ще від дитинства не втратив свої внутрішні цінності – ввічливість і доброту. Ми тебе дуже любимо! Чудово проведи цей день!" – замилував підписом Девід Бекхем.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова привітала свою доньку з 19-річчям та показалася з нею за кордоном і розповіла про святкування.

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