Копперфілд завершує 25-річну кар’єру на тлі підозр у сексуальному насильстві і зв’язках з Епштейном

Девід Копперфілд / © Associated Press

Американський ілюзіоніст Девід Копперфілд оголосив про завершення виступів після багатьох років на сцені. Про рішення 69-річного артиста стало відомо на тлі скандалу, який знову привернув увагу до його можливих контактів із фінансистом Джеффрі Епштейном.

Як повідомляє медіа «Los Angeles Magazine», Копперфілд вирішив поставити паузу в концертній діяльності, що тривала понад 25 років. Причиною стали нові обговорення довкола архівних матеріалів справи Епштейна, які оприлюднили американські правоохоронні органи.

Йдеться про документи, опубліковані Міністерством юстиції США. У них ім’я фокусника фігурує у внутрішніх записах Федерального бюро розслідувань. Слідчі, зокрема, перевіряли інформацію про можливі контакти між Копперфілдом та Епштейном. У матеріалах згадується версія, що вони могли мати спільні інтереси і навіть нібито «перенаправляти один одному потенційних жертв».

Девід Копперфілд / © Associated Press

Серед важливих свідчень у справі — покази Йоганни Шоберг, яка раніше заявляла про причетність до мережі Епштейна. За її словами, під час однієї з вечерь ілюзіоніст запитував, чи знає вона про схему, коли дівчатам платять за залучення нових жертв до сексуальної експлуатації.

Попри резонанс, проти артиста офіційних звинувачень до того не висували. Як зазначає видання, «раніше 69-річному Копперфілду ніколи не пред’являли звинувачень у незаконній діяльності, і він заперечував будь-які правопорушення».

Адвокати фокусника також наполягають, що всі звинувачення безпідставні.

