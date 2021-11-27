ДеВіто відсмоктав отруту з Дугласа, а Трехо витягнув дитину з ДТП: героїчні вчинки зірок

Безстрашні зірки, які врятували людське життя.

У бойовиках та пригодницьких фільмах актори постають перед глядачами сміливими та безстрашними.

Вони рятують людей, тварин та навіть світ. Втім, у реальному житті чимало іменитих зірок, як і їхні екранні герої, дійсно готові врятувати життя іншої людини.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала 10 героїчних історій селебрітіс, які не замислюючись продемонстрували свою відвагу та хоробрість.

Бред Пітт

Зірка Голлівуду Бред Пітт знає, що робити в екстреній ситуації. Так, актор врятував маленьку дівчинку від натовпу своїх фанаток.

Associated Press

Після чергового знімального дня шанувальники Пітта оточили територію майданчика, аби побачити кумира. Щойно в їхньому полі зору з'явився артист, дівчата почали кричати і намагатися його сфотографувати. Раптом актор почув крик дівчинки, яка застрягла у металевому паркані. Натовп притиснув малечу, від чого їй стало зле. Фанатку одразу витягнули з пастки.

Ентоні Кідіс

Фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс врятував дитину.

Getty Images

Музикант відпочивав у ресторані, аж раптом з будинку вибігла жінка з дитиною на руках і криком: "Моя дитина, моя дитина, моя дитина не може дихати!". Фронтмен колективу та його музиканти кинулися до неї. Кідіс намагався зробити штучне дихання дівчинці, втім її рот був міцно стиснутий. Тоді Ентоні почав розтирати живіт малечі. Її очі закотилися, а з рота пішли бульбашки. Згодом на допомогу приїхали медики, дівчинку врятували.

Деніел Редкліфф

Популярний британський актор Деніел Редкліфф також прославився небайдужістю.

Getty Images

Знаменитість врятував туриста, якого пограбували у Лондоні. У чоловіка вирвали брендовану сумку із рук та вдарили його в обличчя. Представник Деніела підтвердив, що саме він був на місті події. Утім, від будь-яких коментарів артист утримався.

Дмитро Комаров

Ведучий проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров врятував дівчину від самогубства.

прес-служба каналу "1+1"

Інцидент стався під час експедиції Японією. Ведучий зустрів 27-річну незнайомку біля скелі, де вона повідомила про свої наміри звести рахунки з життям. Комаров запросив її у похід до вершини вулкану Фудзіяма. Неймовірна краса "вершини богів" та доводи ведучого тревелшоу допомогли переконати Яйо відмовитись від своїх намірів.

Гаррісон Форд

Голлівудський актор Гаррісон Форд прийшов на допомогу жінці, яка потрапила в автокатастрофу.

Getty Images

Її машина збила дорожню огорожу і впала в глибокий яр. Як стверджують свідки, Форд вискочив зі свого автомобіля, кинувся вниз схилом і допоміг пораненій жінці вибратися. Він залишався із потерпілою доти, доки не приїхали карета швидкої допомоги та поліція.

Бенедикт Камбербетч

Британський актор Бенедикт Камбербетч врятував кур'єра компанії, що доправляє продукти, від грабіжників.

Associated Press

У центральній частині Лондона кур'єра на велосипеді атакували грабіжники. Четверо чоловіків перегородили йому дорогу та почали штовхати, намагаючись забрати його ровер. Бенедикт вискочив з таксі та відтягнув агресивних молодиків з криком: "Дайте йому спокій!".

Денні ДеВіто

Актор Денні ДеВіто врятував вкушеного змією зіркового колегу Майкла Дугласа.

Getty Images

Так, у Мексиці Дуглас підійшов до клітки зі зміями та взяв рептилію до рук. На вмовляння ДеВіто не робити цього Майкл відмахнувся. У ту ж мить змія вкусила актора за руку. Денні ДеВіто не розгубився і почав відсмоктувати отруту. Тоді актор сказав: "Добре, що вона не вкусила тебе за бубонці – ти був би вже мертвий".

Кіану Рівз

Актор Кіану Рівз врятував загублену у Лос-Анджелесі дівчину. Австралійка Ніколь Льюїс-Джейкобс розповіла, що зустріла Кіану в кафе і звернулася до нього з проханням підказати дорогу.

facebook.com/nicole.lewisjacobs

А він вирішив довезти її до будинку на своєму Porshe. Жінка спершу не впізнала голлівудську зірку і навідріз відмовилася сідати до незнайомця в авто. Тоді Рівз засміявся і представився. "Я сіла до машини і написала чоловікові, що мене везе сам Кіану. Але він не повірив, сказав, що я, ймовірно, збожеволіла", - розповіла Ніколь. Однак, щоб чоловік повірив жінці, Кіану зробив з Ніколь селфі, яке вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Денні Трехо

Зірка "Мачете" Денні Трехо витягнув дитину з розбитої та перевернутої автівки.

Associated Press

Трехо став свідком жахливої аварії у Лос-Анджелесі. На дорозі зіштовхнулося декілька автівок, від удару одна з них перевернулася на дах. Усередині була дитина, яку актор кинувся рятувати. Денні намагався дістатися до дитини через розбите вікно та відстібнути пасок безпеки, яким було пристебнуте крісло дитини, проте не зміг цього зробити. Йому на допомогу прийшла інша свідкиня ДТП, яка з іншого боку таки відстібнула пасок, тоді ж зірка зміг витягнути дитину з машини.

Леонардо Ді Капріо

Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо врятував п’яного хлопця, який 11 годин провів у морі.

Associated Press

Так, під час відпустки на Карибських островах Лео почув сигнал по рації про те, що капітан іншого судна загубив одного пасажира. 24-річний француз перестарався з алкоголем та випав за борт. Згодом його помітив Лео. На яхті Леонардо француза одягли, нагодували та передали до служби порятунку.

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