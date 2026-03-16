Ді Капріо різко втратив позиції: Forbes опублікував рейтинг найбагатших акторів

Стало відомо, хто з акторів має найбільші гонорари за 2025 рік.

Зірки на «Оскарі-2026» / © Associated Press

Прідбиті підсумки і були оприлюднені найбільші гонорари зірок Голлівуду у новому рейтингу, який показав, скільки заробляють актори та як змінюються доходи в кіноіндустрії.

2025 року кількість зіркових прем’єр скоротилася, а загальні доходи двадцяти найоплачуваніших акторів склали 590 мільйонів доларів — на 20% менше, ніж торік, повідомляє видання Forbes.

Адам Сендлер / © Associated Press

Лідер року, Адам Сендлер, отримав 48 мільйонів доларів після виплат агенту та менеджеру, що значно менше, ніж минулого року — 88 мільйонів. У той час як Леонардо Ді Капріо пережив найгірше оплачуваний рік вперше за попередні 15.

«Ми будемо просити більше! Вони — менше. Але у переговорах я доволі оптимістично налаштований», — каже один з провідних агентів на рахунок ситуації.

Скарлетт Йогансон / © Associated Press

Попри падіння доходів, актори продовжують отримувати великі гонорари за участь у проєктах студій. Наприклад, Скарлетт Йогансон отримала 43 мільйони доларів за франшизу «Світ Юрського періоду», Бред Пітт — 41 мільйон доларів за «F1».

Стрімінгові сервіси, такі як «Netflix» та «Amazon», пропонують акторам стабільність: вони підписують довгострокові контракти та навіть отримують виплати до виходу стрічок. Адам Сендлер, Кевін Харт і Міллі Боббі Браун отримують гарантовані гонорари незалежно від успіху фільмів.

Молоді таланти ще доводять свою привабливість: Сідні Свіні та Глен Пауел заробили сім та десять мільйонів доларів відповідно, тоді як Тімоті Шаламе та Майкл Б. Джордан очікують приблизно 20 мільйонів за наступні проєкти. Зендея, яка готує чотири фільми та продовження «Ейфорії» у 2026 році, також має шанси потрапити до найвищого ешелону заробітків.

Нагадаємо, нещодавно Forbes назвав найбагатшу зірку світу 2026 року. Статки знаменитості перевищили сім мільярдів доларів.

