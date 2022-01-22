Ді Капріо, Терон, Пачіно: голлівудські зірки, які ніколи не були у шлюбі

Попри низку гучних романів, зірки не поспішають йти під вінець.
Попри шалену славу, статки, красу та популярність у протилежної статі, деякі голлівудські зірки ніколи не йшли під вінець.
Хтось, розчарований попереднім невдалим романтичним досвідом, зарікається одружуватися, хтось насолоджується свободою, а комусь просто не щастить знайти ідеальну половинку. Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку про бажаних відомих холостяків та холостячок, які ніколи не були одружені або заміжні.
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Леонардо Ді Капріо
Один з найбажаніших холостяків Голлівуду – Леонардо Ді Капріо. Актор славиться гучними романами із красунями, втім, нікому так і не вдалося заманити під вінець красунчика. Так, зірка "Титаніка" мав стосунки з Жизель Бyндхен, Євою Герцигова, Бар Рафаелі, Блейк Лайвлі, Ерін Гізертон, Келлі Рорбах, Тоні Гарр, Ніною Агдал. Зараз же знаменитість у стосунках із 24-річною акторкою Каміллою Морроне. Разом вони понад 3 роки.
46-річний Лео розповідав, що обов'язково одружиться, коли настане час.
Шарліз Терон
Шарліз Терон також жодного разу не була заміжня. Від 1997-го до 2001 року акторка зустрічалася з солістом гурту Third Eye Blind Стівеном Дженкінсом. А наступного року вона познайомилася зі Стюартом Таунсендом на зніманнях фільму "24 години". Деякий час їхню пару вважали однією з найміцніших в Голлівуді, але в січні 2010-го вони розлучилися. Наступні та останні стосунки зірки були з Шоном Пенном, які протривали всього рік та завершилися 2015 року.
Подейкували, що вони заручилися, втім, Терон спростувала ці чутки. Також Терон зауважила, що взагалі ніколи не мріяла про весілля з жодним із своїх чоловіків.
Шарліз виховує двоє названих дітей: у березні 2012-го вона усиновила хлопчика на ім'я Джексон з ПАР. 6 років тому зірка удочерила у США дівчинку Августу.
Аль Пачіно
81-річний Аль Пачіно протягом усього життя холостякує – він жодного разу не одружився, хоча і мав серйозні стосунки. Так, зірка може похизуватися романами з Мартою Келлер, Джилл Клейберг, Даян Кітон. Попри те, що у шлюбі він не був, актор виховує трьох дітей. 1989 року у нього народилася донька Джулія Марія від вчительки акторської майстерності Джен Террант. 2001-го на світ з'явилися близнюки Антон Джеймс і Олівія Роуз від Беверлі Д'Анджело. Пара була разом від 1996-го до 2003 року.
Кортні Кардашян
Зірка реалітішоу Кортні Кардашян, як і її сестри Кендалл та Кайлі Дженнер, теж не приміряла весільну сукню та вельон. Втім, вона 9 років була разом зі світським фотографом Скоттом Дісіком та народила трьох дітей. Пара так і не одружилася, а 2015-го розірвала стосунки, за пів року після народження третього малюка. Наступним коханим Кортні став боксер Юнес Бенджім. Дворічний роман закінчився, коли спортсмена заскочили з іншою. Зараз Кортні шалено закохана в бойфренда Тревіса Баркера – барабанника панк-гурту Blink-182. Чи дійде справа до весілля, побачимо.
Джаред Лето
Не поспішає одружуватися і 49-річний фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Співак та актор будував стосунки зі Скарлетт Йоганнсон, Періс Гілтон, Ешлі Олсен та Ліндсі Логан. Втім, до подружнього життя так і не дійшло.
Кайлі Міноуг
Доволі велелюбна і співачка Кайлі Міноуг. 53-річна зірка була у стосунках Джейсоном Донованом. Втім, зірка розбила його серце та пішла до рок-музиканта Майкла Гатченса. Також виконавиця була закохана у фотографа Стефана Седнауї, модель Джеймса Гудінга та актора Олів'є Мартінеса. 2017 року співачка пережила болісний розрив з 33-річним актором Джошуа Сассом. Кайлі збиралася вийти за нього заміж, проте розірвала заручини, коли дізналася, що молодий наречений зрадив її з партнеркою за серіалу. Зараз знаменитість у стосунках з дизайнером Полом Соломонсом.
Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що пара заручилася. Однак, Кайлі відреагувала та сказала, що це брехня.
Меттью Перрі
Зірка серіалу "Друзі" так і не знайшов жінку, з якою б створив сім'ю. У 90-х він зустрічався з Джулією Робертс. Далі актор крутив романи з Ліззі Каплан, Лорен Грем і Ясмін Бліт. У листопаді минулого року Меттью освідчився молодшій на 22 роки агентці з талантів, продюсерці Моллі Гервіц. Вони були разом три роки. Втім, у червні 2021-го актор розірвав стосунки з коханою. Тож зараз серце Перрі вільне.
Вайнона Райдер
В "скарбничці" Вайнони Райдер безліч красивих і успішних чоловіків. Хоч акторка і зустрічалася з найбажанішими нареченими Голлівуду, та так і не одягнула каблучку на безіменний палець. У 17 років бойфрендом акторки був Джонні Депп. Актор покликав обраницю заміж, але не склалося.
Після нього красуня крутила романи з Дейвом Пірнером, Меттом Деймоном, Кіану Рівзом, Томом Гріном та іншими знаменитостями. Зараз серце Вайнони заняте модельєром Скоттом Маккінлеєм Ханом, з яким вона почала стосунки ще 10 років тому.
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