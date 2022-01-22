Ді Капріо, Терон, Пачіно: голлівудські зірки, які ніколи не були у шлюбі

Ді Капріо, Терон, Пачіно: голлівудські зірки, які ніколи не були у шлюбі

Попри низку гучних романів, зірки не поспішають йти під вінець.

Попри шалену славу, статки, красу та популярність у протилежної статі, деякі голлівудські зірки ніколи не йшли під вінець.

Хтось, розчарований попереднім невдалим романтичним досвідом, зарікається одружуватися, хтось насолоджується свободою, а комусь просто не щастить знайти ідеальну половинку. Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку про бажаних відомих холостяків та холостячок, які ніколи не були одружені або заміжні.

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Леонардо Ді Капріо

Associated Press

Один з найбажаніших холостяків Голлівуду – Леонардо Ді Капріо. Актор славиться гучними романами із красунями, втім, нікому так і не вдалося заманити під вінець красунчика. Так, зірка "Титаніка" мав стосунки з Жизель Бyндхен, Євою Герцигова, Бар Рафаелі, Блейк Лайвлі, Ерін Гізертон, Келлі Рорбах, Тоні Гарр, Ніною Агдал. Зараз же знаменитість у стосунках із 24-річною акторкою Каміллою Морроне. Разом вони понад 3 роки.

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46-річний Лео розповідав, що обов'язково одружиться, коли настане час.

Шарліз Терон

Associated Press

Шарліз Терон також жодного разу не була заміжня. Від 1997-го до 2001 року акторка зустрічалася з солістом гурту Third Eye Blind Стівеном Дженкінсом. А наступного року вона познайомилася зі Стюартом Таунсендом на зніманнях фільму "24 години". Деякий час їхню пару вважали однією з найміцніших в Голлівуді, але в січні 2010-го вони розлучилися. Наступні та останні стосунки зірки були з Шоном Пенном, які протривали всього рік та завершилися 2015 року.

Associated Press

Подейкували, що вони заручилися, втім, Терон спростувала ці чутки. Також Терон зауважила, що взагалі ніколи не мріяла про весілля з жодним із своїх чоловіків.

Шарліз виховує двоє названих дітей: у березні 2012-го вона усиновила хлопчика на ім'я Джексон з ПАР. 6 років тому зірка удочерила у США дівчинку Августу.

Аль Пачіно

Associated Press

81-річний Аль Пачіно протягом усього життя холостякує – він жодного разу не одружився, хоча і мав серйозні стосунки. Так, зірка може похизуватися романами з Мартою Келлер, Джилл Клейберг, Даян Кітон. Попри те, що у шлюбі він не був, актор виховує трьох дітей. 1989 року у нього народилася донька Джулія Марія від вчительки акторської майстерності Джен Террант. 2001-го на світ з'явилися близнюки Антон Джеймс і Олівія Роуз від Беверлі Д'Анджело. Пара була разом від 1996-го до 2003 року.

Кортні Кардашян

instagram.com/kourtneykardash

Зірка реалітішоу Кортні Кардашян, як і її сестри Кендалл та Кайлі Дженнер, теж не приміряла весільну сукню та вельон. Втім, вона 9 років була разом зі світським фотографом Скоттом Дісіком та народила трьох дітей. Пара так і не одружилася, а 2015-го розірвала стосунки, за пів року після народження третього малюка. Наступним коханим Кортні став боксер Юнес Бенджім. Дворічний роман закінчився, коли спортсмена заскочили з іншою. Зараз Кортні шалено закохана в бойфренда Тревіса Баркера – барабанника панк-гурту Blink-182. Чи дійде справа до весілля, побачимо.

gettyimages.com

Джаред Лето

instagram.com/jaredleto

Не поспішає одружуватися і 49-річний фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Співак та актор будував стосунки зі Скарлетт Йоганнсон, Періс Гілтон, Ешлі Олсен та Ліндсі Логан. Втім, до подружнього життя так і не дійшло.

Кайлі Міноуг

instagram.com/kylieminogue

Доволі велелюбна і співачка Кайлі Міноуг. 53-річна зірка була у стосунках Джейсоном Донованом. Втім, зірка розбила його серце та пішла до рок-музиканта Майкла Гатченса. Також виконавиця була закохана у фотографа Стефана Седнауї, модель Джеймса Гудінга та актора Олів'є Мартінеса. 2017 року співачка пережила болісний розрив з 33-річним актором Джошуа Сассом. Кайлі збиралася вийти за нього заміж, проте розірвала заручини, коли дізналася, що молодий наречений зрадив її з партнеркою за серіалу. Зараз знаменитість у стосунках з дизайнером Полом Соломонсом.

instagram.com/kylieminogue

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що пара заручилася. Однак, Кайлі відреагувала та сказала, що це брехня.

Меттью Перрі

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Зірка серіалу "Друзі" так і не знайшов жінку, з якою б створив сім'ю. У 90-х він зустрічався з Джулією Робертс. Далі актор крутив романи з Ліззі Каплан, Лорен Грем і Ясмін Бліт. У листопаді минулого року Меттью освідчився молодшій на 22 роки агентці з талантів, продюсерці Моллі Гервіц. Вони були разом три роки. Втім, у червні 2021-го актор розірвав стосунки з коханою. Тож зараз серце Перрі вільне.

Вайнона Райдер

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В "скарбничці" Вайнони Райдер безліч красивих і успішних чоловіків. Хоч акторка і зустрічалася з найбажанішими нареченими Голлівуду, та так і не одягнула каблучку на безіменний палець. У 17 років бойфрендом акторки був Джонні Депп. Актор покликав обраницю заміж, але не склалося.

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Після нього красуня крутила романи з Дейвом Пірнером, Меттом Деймоном, Кіану Рівзом, Томом Гріном та іншими знаменитостями. Зараз серце Вайнони заняте модельєром Скоттом Маккінлеєм Ханом, з яким вона почала стосунки ще 10 років тому.

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