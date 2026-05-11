Дядя Жора прогорів у бізнесі і шокував сумою збитків: "Однокімнатна квартира в Києві"

Гуморист пояснила, чому його справа не мала успіху.

Валерія Сулима
Дядя Жора

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

Український шоумен та комік Дядя Жора розповів, як намагався розпочати бізнес, але прогорів.

Рік тому гуморист відкрив власну справу. Шоумен вклав кошти в бізнес, що пов’язаний із харчуванням, про що він розповів на проєкті "Наодинці з Гламуром". Дядя Жора займався цією справою протягом пів року, встиг відкрити декілька закладів у Києві, проте все ж таки відмовився від цієї ідеї.

«Не завжди бізнеси успішні. Я думаю, підприємці мене зрозуміють. Багато всі вкидуються, а потім зупиняються на якомусь етапі, бо це важко тягнути. Я от влазив у громадське харчування. Колись у мене була піреція, магазини, різні напрямки. Нещодавно, рік тому, я вирішив знову спробувати цю нішу, масштабно хотілося підійти, але не вийшло. Ми пів року спробували поставити це на ноги, відкрили пару точок в Києві під власним брендом», — говорить шоумен Анні Севастьяновій.

Дядя Жора не приховує, що втратив чималу суму. Хоч точних цифр він і не називає, але запевняє, що за ці кошти можна було б придбати однокімнатну квартиру в Києві. Також гуморист пояснив, чому довелося закрити бізнес. Самостійно Дядя Жора ним займатися не міг, оскільки приділяє увагу творчій професії. Бізнес довелося делегувати, а, як виявилося, це нелегко зробити, оскільки нині є брак кадрів.

«Багато втратили. Як однокімнатна квартира в Києві. Ми хотіла масштабувати, хотілось зробити щось гарне, але це гарне — тяжко зробити, бо треба люди. З кадрами зараз є проблеми, гарного керуючого знайди дуже тяжко. Самому займатися — дуже тяжко, бо треба від ранку до вечора там бути. На це часу нема, бо я в студіях, на гастролях, івентах. Вийшло так, що закрили це діло», — підсумував шоумен.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Дядя Жора ВТРАТИВ КВАРТИРУ! БАЙДАК мав розмову із ЗЕЛЕНСЬКИМ! ПАВЛІК відправляє родину геть?!

Нагадаємо, нещодавно Дядя Жора показав фото з дружиною-красунею. Шоумен також публічно звернувся до неї.

