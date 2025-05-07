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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
2 хв

Дядя Жора замилував рідкісним фото з дружиною та одразу трьома доньками

Шоумен повідомив про важливе свято в його родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дядя Жора

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

Український гуморист Дядя Жора поділився рідкісною світлиною, на якій показав свою велику сім'ю в повному складі.

Знімком шоумен поділився не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що 7 травня найстарша донька Дяді Жори – Уляна – святкує день народження. Тож, гуморист привітав дівчину. Шоумен адресував доньці теплі та приємні слова. Він побажав Уляні щастя, здоров'я, втілення всіх мрій, багато яскравих моментів у житті, подорожей, чудових людей поруч та найголовніше – миру.

Дядя Жора зі старшою донькою Уляною / © instagram.com/dyadya_jora

Дядя Жора зі старшою донькою Уляною / © instagram.com/dyadya_jora

"З днем народження, Улька! Доця наша перша, татова доня. Не буду багато писати, ти все знаєш сама, знаєш, я тебе люблю. Бажаю багато здоров'я, багато щастя, багато мрій і щоб вони всі збувалися. Багато яскравих моментів, захоплюючих подорожей, вірних друзів. І головне - скорішого миру. Живи, кайфуй, люби, будь щаслива. З твоїм особливим днем!" – звернувся до старшої доньки шоумен.

Дядя Жора також поділився родинними фото. Він опублікував кадри не лише з Уляною, а й з дружиною Наталією та молодшими дітьми – Устиною та Аміною. Тож, вперше за тривалий час шоумен показав родину в повному складі.

Дядя Жора з дружиною та трьома доньками / © instagram.com/dyadya_jora

Дядя Жора з дружиною та трьома доньками / © instagram.com/dyadya_jora

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик святкувала день народження середньої доньки, якій виповнилося 7 років. Знаменитість вже показала, яке свято організувала для Поліни та чому чоловіка не було поруч.

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Дата публікації
Кількість переглядів
402
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