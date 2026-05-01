Дядя Жора замилував рідкісними фото з дружиною-красунею та публічно звернувся до неї
Гуморист присвятив дружині Наталії емоційне привітання та розчулив фанів.
Український гуморист Дядя Жора зворушливо привітав дружину нутриціологиню Наталію Мічковську з днем народження в соцмережах, чим розчулив шанувальників.
Святкові кадри з’явилися на сторінці ведучого в Instagram. Пара позувала на тлі червоних декорацій із неоновим написом. Атмосфера знімків була камерною й водночас дуже емоційною. Наталія Мічковська, відома як нутриціологиня та фітнес-експертка, виглядала щасливою поруч із чоловіком. У підписі до фото Дядя Жора не став багатослівним, але передав головне — близькість і вдячність.
«З Днюхою, моя люба! Ти все знаєш сама, вище неба», — написав Дядя Жора.
Далі артист додав ще більш особистий штрих, звернувшись до музики, яка для нього має особливе значення. У дописі він підкреслив, що для нього важливо не лише святкування, а й спільна історія, яку вони створюють щодня. Ці слова стали продовженням його романтичного настрою та публічного зізнання у почуттях.
«Як сказав мій улюблений виконавець у пісні „Яскраві моменти“… Я хочу з тобою прожити до ста і щоб наш альбом дивились онуки. Створимо сьогодні ще один яскравий момент разом. З твоїм особливим днем! З днем народження!» — зазначив шоумен.
Публікація швидко зібрала реакції підписників, які долучилися до привітань. Сам Дядя Жора також звернувся до шанувальників, подякувавши за теплі слова.
