"Діагноз виникає раптово": Сумська припустила, що могло призвести до втрати доньки Федишин

Ірина Федишин, Ольга Сумська

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Українська акторка Ольга Сумська припустила, що могло стати причиною трагедії у родині співачки Ірини Федишин, яка нещодавно втратила доньку.

На думку зірки, це міг бути гестоз — небезпечне ускладнення, яке виникає на тлі нездатності жіночого організму адаптуватися до вагітності. Сумська говорила, що сама зіткнулася з цим діагнозом 25 років тому, коли лікарям довелося терміново проводити їй операцію, аби врятувати її та молодшу доньку Ганну.

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Про пережите артистка розповіла в коментарі проєкту «Ранок у великому місті». Водночас Сумська наголосила, що не знає точного діагнозу Федишин, а її слова є лише припущенням. Акторка також висловила співчуття співачці та її родині через непоправне горе.

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«Висловлюю глибокі співчуття щодо втрати маленької красунечки Веронічки. Мені це дуже близько, тому відгукується у моєму серці. Бо я потрапляла у дуже схожу ситуацію 25 років тому. Цей діагноз, який я тоді пережила, думаю, можливо, щось схоже було і у Іри, він виникає абсолютно непередбачувано і раптово. Тоді, коли я планово прийшла до пологового, у мене був тиск 220 на 120 — і мене буквально через 5 хв поклали на операційний стіл», — розповіла Сумська.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ірина Федишин втратила доньку — як співачка переживає втрату

Про втрату третьої дитини Ірини Федишин стало відомо ввечері 13 жовтня. Чоловік співачки та її продюсер Віталій Човник повідомив, що подружжя втратило довгоочікувану донечку. Він також розповів, що сама артистка перебувала у важкому стані й родина ледь не втратила її.

Згодом Човник повідомив, що дружина перенесла складну операцію після значної крововтрати. Він встиг побачити донечку та був вражений її схожістю з ним. Чоловік назвав пережите найбільшою втратою у своєму житті, а день, коли медики врятували Ірину, — її другим днем народження.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Трагедія сталася на 35-му тижні вагітності. За три дні до цього Федишин виступала на благодійному фестивалі на Львівщині. Пізніше співачка сама звернулася до шанувальників і подякувала їм за підтримку. Вона розповіла, що донечку планували назвати Веронікою, однак родині не судилося забрати дівчинку додому.

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Артистка також поділилася, що змогла уявити голос донечки завдяки пісні, створеній за допомогою штучного інтелекту священником. Попри пережите, Ірина пообіцяла знаходити сили жити далі.

Згодом співачка показала фото з лікарні, на якому поруч із нею — двоє синів. Родина підтримує артистку в період відновлення після важкого випробування.

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