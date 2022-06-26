"Дід Толя розбушувався": реакція українських зірок на те, як Кирило у храмі гепнувся

Днями Мережу облетів ролик, де російський патріарх Кирило впав під час освячення храму.

Глава російської православної церкви, який підтримує війну РФ проти України і благословляє це вторгнення, розпластався на "святій воді" у Новоросійську. Відео стало приводом для жартів. Не стрималися від коментарів й українські зірки.

Маша Єфросиніна

"Господи, не милуйся! Чи то ще буде, брехун кириле всієї русі, з тобою і з усіма виродками, що допомагають вбивству людей!" – написала ведуча.

У коментарях під дописом Маші ведучий Андрій Бєдняков написав, що Кирило наступив на пожертвування. Цей жарт вподобали понад 2 тисячі юзерів.

Юрій Горбунов

Продюсер також розмістив курйозне відео у своєму Instagram, де написав: "Куди по помитому??? Скоро і рашка вся впаде!".

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Тетяна Песик

Зірка "Жіночого кварталу" переконана, що це кара Божа за підтримку Гундаєвим війни.

Фото: instagram.com/tanet_vip

Володимир Остапчук

Ведучий Остапчук висміяв не саму ситуацію, а те, як це подали російські ЗМІ. Вони написали, що патріарх "доторкнувся до підлоги".

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дмитро Гордон

Деякі юзери переконані, що падіння Кирила – справа рук зірки Мережі діда Толі.

"Легендарний дід Толя розбушувався", – прокоментував журналіст Дмитро Гордон.

А ведучий Олексій Суханов назвав цей плювок "чарівним".

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua зібрала меми про те, як українці на "Байрактари" скидалися. Всього за три доби люди пожертвували 600 мільйонів гривень. Юзери не змогли оминути увагою цю подію та наробили купу кумедних фотожаб.

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