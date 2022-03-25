Ділянка землі у Шотландії і лордівський титул: які подарунки отримують номінанти на "Оскар-2022"

Ділянка землі у Шотландії і лордівський титул: які подарунки отримують номінанти на "Оскар-2022"

Церемонія вручення найпрестижнішої кінонагороди відбудеться у ніч проти 28-го березня.

Незабаром відбудеться 94-та за рахунком найпрестижніша премія у світі кіно "Оскар-2022".

Якщо ж омріяні статуетки зможуть отримати не всі, то з подарунком після церемонії піде кожен номінант. Компанія Distinctive Assets цьогоріч підготувала чимало різноманітних призів.

Один із цікавих подарунків – це ділянка землі у Шотландії у заповіднику Дюрор. Одному з акторів поталанить отримати лордівський титул. Разом з тим каліфорнійська будівельна компанія безкоштовно спроєктує дизайн майбутнього будинку, пише dailymai.

Втім, шотландські подарунки на цьому на закінчує. Номінантам пощастить отримати ексклюзивне запрошення до Туринського замку. Там актори зможуть провести вікенд.

Компанія Distinctive Assets цьогоріч підготувала й сертифікати на 10 тис. доларів, які можна витратити на косметичні послуги: уколи краси, масаж, догляд за шкірою обличчя та багато чого іншого. Також можна буде зробити й ліпосакцію.

Нагадаємо, церемонія вручення кінопремії "Оскар-2022" відбудеться в ніч проти 28-го березня. Ведучими на заході будуть відомі акторки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Цього року нагороди знову вручатимуться у театрі Dolby.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить, хто отримає заповітні статуетки.

Читайте також: