Дім художниці Євгенії Гапчинської зруйнували та розграбували російські окупанти

Відома художниця Євгенія Гапчинська розповіла, що сталось з її будинком, який розташований у Макарівському районі, що неподалік Києва.

До слова, у Макарівському районі велися активні бойові дії з російськими окупантами.

Загарбники руйнували домівки українців та розграбовували їх. Не оминула сумна доля й житло Гапчинської.

Як розповіла художниця у своєму Facebook, російські окупанти пошкодили її домівку та пограбували її.

"Мій дім розташований у Макарівському районі, біля Києва. Дім був окупований росіянами, він побитий і розграбований. Відплакала, відрізала волосся", - розповіла художниця.

Гапчинська також розповіла, що її чоловік від 24 лютого служить у лавах ЗСУ та захищає країну від загарбників. Сама ж вона перебуває разом з 4-річним сином у Києві та молиться за свого коханого.

"Мій чоловік у ЗСУ від 24 лютого. Зараз я в Києві. Бережу сина, молюсь за чоловіка. Богу дякую, що жива", - поділилася художниця.

До речі, Гапчинська також розповіла, що нарешті змогла повернутися до своєї улюбленої справи. Художниця написала першу картину від початку війни.

Фото: Євгенія Гапчинська/Facebook

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