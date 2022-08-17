Дімопулос розповіла, у якій країні навчатиметься її син від Джеджули та про труднощі з житлом

Українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розповіла, де навчатиметься її син Даніель.

Вже не за горами 1 вересня, оскільки сім'я виїхала за кордон, 13-річному юнаку артистка вирішила знайти нову школу. Свій вибір Санта зупинила на французькому навчальному закладу Nice International School.

Як поділилася зірка, вона вже оплатила частину за навчання.

Санта Дімопулос з сином / Фото: instagram.com/santadimopulos

Втім, Дімопулос стикнулася з іншою проблемою – оренди житла у Ніцці.

Про це вона написала у своїх Instagram-stories.

"Я знову на півдні Франції і намагаюся зробити спробу №4 у пошуку житла. Сім'я залишилася в Африці чекати, поки я щось знайду. Я махнула б рукою на Францію, але вже влаштувала Дені в Nice International School і навіть частину сплатила. Пропозицій мало, ціни космос, об'єктивно, хороших варіантів немає. Хочу додому", – написала вона.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Зауважимо, зараз сім'я Санти перебуває на Занзібарі. Юзерів роздратували публікації з сонячного острова і вони почали дорікати зірці у відпочинку під час війни. Артистка відповіла недоброзичливцям.

Нагадаємо, днями Санта Дімопулос висловилася щодо свого колишнього коханого, шоумена Андрія Джеджулу. Вона зазначила, що так і не змогла порозумітися з ведучим.

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