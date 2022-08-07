Дімопулос відповіла на хейт щодо поїздки до Танзанії з чоловіком під час війни

Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос пояснила своїм фоловерам в Instagram, чому вона з чоловіком і дітьми поїхала до Африки.

Так, знаменитість зараз перебуває в Танзанії, звідки публікує яскраві кадри.

Ймовірно, юзерів роздратували ці публікації і вони почали дорікати зірці у відпочинку під час війни.

Фото: instagram.com/santadimopulos

В сторіз артистка вирішила відповісти недоброзичливцям та заявила, що за кордоном вона не відпочиває. За її словами, коханий має там бізнес, тому він має більшість свого часу перебувати саме у цій країні.

Фото: instagram.com/santadimopulos

"Ми не відпочиваємо, як декому здалося (і декого так непокоїть). У мого чоловіка тут бізнес і більшість часу він має проводити саме тут. Отже, сім'я теж буде проводити тут багато часу. Та щоб дітям не було зовсім нудно, на вихідних ми намагаємося щось придумати для них", – написала вона.

Санта додала, що вона не виправдовується, оскільки їй "давно начхати на те, коли їй пишуть негатив". Втім, хейтерів Дімопулос одразу блокує в Мережі.

"Я знаю себе, знаю, що все роблю правильно. Я себе поважаю і дуже люблю. У блок кидаю одразу, тому що ціную добру енергетику, культуру та атмосферу на своїй сторінці", – додала вона та побажала усім бути добрішими і вартими своєї країни і жертв її великих героїв.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, телеведуча та акторка Даша Малахова обурилася через те, що українці почали критикувати одне одного. Зокрема, вона відповіла хейтерам, які цькують жінок за відпочинок з дітьми під час війни.

Читайте також: