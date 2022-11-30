Дімопулос відповіла на хейт у Мережі через вечірку у роковини Голодомору: "Я нікому не нашкодила"

Виконавиця Санта Дімопулос відповіла на хейт щодо вечірки у Версальському палаці у День пам'яті жертв Голодомору.

Зірка у фотоблогу пояснила, що тоді перебувала на дні народженні подруги. Санта вирішила зробити собі детокст від новин, тож взагалі їх не читала.

Виконавиця пояснила, аби вона переглянула новинну стрічку, то у жодному разі не опублікувала б такі знімки.

"Чи зробила я погано, що виставила цей допис – ні, чи зробила я помилку, що виставила саме в цей день – так. Тому що це був День пам'яті жертв Голодомору. Моя бабуся пережила їх обидва, тому я дуже добре пам'ятаю і мені не потрібен якийсь спеціальний день для цього. Якби я зранку прочитала новини (як зазвичай), чи поставила б цей пост? Ні! Та я нікому не нашкодила і не зробила зла. Кожна людина в житті робить помилки, і я не виключення", - пояснила виконавиця.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зірка також додала, що постійно спілкується з українськими захисниками, які нині перебувають на фронті. Артистка розповіла, що у військових запитує про те, чи не ображає їх коли українці у соцмережах радіють життю.

"Жоден з них не сказав, що це неправильно! Навпаки, вони стоять на тому, що за це і борються. Засуджують завжди ті, хто щось заборонив (та дуже хоче), і йде внутрішня напруга і злість, яку треба на когось виплеснути", - прокоментувала Санта.

Нагадаємо, артистку розкритикували через недоречний контент у День пам'яті жертв Голодомору. Санта опублікувала кадри розкішного чаювання у Версалі та показувала вишукані французькі страви.

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