Дімопулос висловилася про Джеджулу після його заяв про політичні суперечки з їхнім 14-річним сином

Виконавиця Санта Дімопулос висловилася про колишнього чоловіка, шоумена Андрія Джеджула, який нещодавно заявив, що не спілкується з 14-річним сином через повномасштабну війну в Україні.

В Instagram-stories знаменитість зазначила, що не хотіла б нічого говорити про свого екскоханого. Та Санта натякнула, що може багато чого розповісти про колишнього, що покаже його не з найкращого боку. Утім, першою чергою виконавиця хоче захистити їхнього спільного сина Даніеля.

Санта Дімопулос з сином / Фото: instagram.com/santadimopulos

"У мене є багато чого сказати. Коли є діти, то це тяжко і болісно. Дуже хочу захистити свою дитину першою чергою. Слава Богу він вже дорослий і багато чого розуміє і аналізує", - зазначила Санта.

Артистка наостанок також наголосила, що не хоче "бруднитися об бруд" та робити неприємно сину.

"Дуже не хочеться взагалі хоч якось асоціюватися з деякими людьми і щось коментувати публічно – це бруднитися об бруд і робити неприємно своїй дитині", - наголосила Дімопулос.

Санта Дімопулос не стала коментувати слова ексчоловіка, але натякнула, якої думки про нього / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула заявив, що вже деякий час не спілкується з 14-річним сином від Санти Дімопулос, адже у них виникли "принципові суперечки стосовно деяких політичних питань". Згодом шоумен заявив, що його слова не так зрозуміли. З сином вони спілкуються і жодних політичних суперечок між ними немає.

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