Дімопулос вийшла на зв'язок із лікарні і звернулася до колишнього чоловіка: "Думала, не виживу"

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко / © instagram.com/santadimopulos

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Українська співачка Санта Дімопулос, яка нещодавно потрапила до лікарні у Києві, розкрила подробиці своєї хвороби.

У своєму фотоблогу зірка показалася у лікарняній палаті. Вона вперше розповіла, що з нею трапилося минулої ночі. Як виявилося, Санті стало раптово зле через невідомий вірус, з симптомами якого вона продовжує боротися. Перебуваючи під наглядом лікарів, вона подякувала їм за надану допомогу. А крім них, звернулася до ексчоловіка, бізнесмена Ігоря Кучеренка. Дімопулос зазначила, що у таку скрутну мить він її підтримав.

Санта Дімопулос у лікарні / © instagram.com/santadimopulos

"Я у лікарні. Вперше за багато років я опинилась у лікарні. За своєю вдачею я боєць і рідко дозволяю собі слабкість. Але вночі мені було так, що думала, я не виживу. Не розумію, що це за вірус та що відбувається. Але було дуже погано. Я в надійних руках, тому йтиму на поправку точно. Дякую лікарям за турботу, а також моєму колишньому чоловікові за підтримку та участь. Бережіть себе", — зазначила артистка у сторіз.

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