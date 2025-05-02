ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Дімопулос вийшла на зв'язок із лікарні і звернулася до колишнього чоловіка: "Думала, не виживу"

Артистка поділилася, як минає її лікування у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко / © instagram.com/santadimopulos

Українська співачка Санта Дімопулос, яка нещодавно потрапила до лікарні у Києві, розкрила подробиці своєї хвороби.

У своєму фотоблогу зірка показалася у лікарняній палаті. Вона вперше розповіла, що з нею трапилося минулої ночі. Як виявилося, Санті стало раптово зле через невідомий вірус, з симптомами якого вона продовжує боротися. Перебуваючи під наглядом лікарів, вона подякувала їм за надану допомогу. А крім них, звернулася до ексчоловіка, бізнесмена Ігоря Кучеренка.  Дімопулос зазначила, що у таку скрутну мить він її підтримав.

Санта Дімопулос у лікарні / © instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос у лікарні / © instagram.com/santadimopulos

"Я у лікарні. Вперше за багато років я опинилась у лікарні. За своєю вдачею я боєць і рідко дозволяю собі слабкість. Але вночі мені було так, що думала, я не виживу. Не розумію, що це за вірус та що відбувається. Але було дуже погано. Я в надійних руках, тому йтиму на поправку точно. Дякую лікарям за турботу, а також моєму колишньому чоловікові за підтримку та участь. Бережіть себе", — зазначила артистка у сторіз.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Володимир Жогло заявив, що переніс серйозну операцію зі зменшення шлунку. Зірка розповів, як це вплинуло на його стан зараз і приголомшив своєю фігурою до та після.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie