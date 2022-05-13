Директор Kalush Orchestra розповів про заборони для гурту на "Євробаченні-2022"

Директор українського гурту Kalush Orchestra, який пройшов до фіналу конкурсу "Євробачення-2022", Микола Кучерявий розповів про заборони на музичній першості.

Так, у ефірі телемарафону "Єдині новини" він розповів, що колектив все ж стикнувся із політичною цензурою. Зокрема, гурту заборонили показувати на сцені патріотичну постановку.

"Євробачення" – конкурс, на якому є досить багато заборон. Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вираз про війну в Україні і чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номеру. "Євробачення" аргументує це тим, що це перш за все музичний конкурс, а не Рада ООН або G7. Але ми розуміємо свою місію і на кожному інтерв’ю, кожній людині ми говоримо про те, що в Україні війна", – поділився Кучерявий.

Крім того, він пригадав, як учасниця ісландського гурту Systur вийшла на сцену із малюнком на руці у вигляді синьо-жовтого прапора. За словами Миколи, артистка хотіла виступити з великим прапором, але цього не дозволили організатори конкурсу.

Також директор колективу поміркував, що більше вплинуло на такий шалений успіх Kalush Orchestra на конкурсі – співчуття Україні через війну, чи пісня. Так, Микола Кучерявий зазначив, що Європі завжди був цікавий український фольк із сучасними мотивами та додав, що війна також вплинула. Втім, він зазначив, що до вторгнення Росії гурту пророкували місце в п’ятірці.

Нагадаємо, виступ Kalush Orchestra встановлює рекорд за переглядами на YouTube. Відео виступу представника України зібрало найбільше переглядів.

Гурт Kalush Orchestra запалив на італійській сцені півфіналу "Євробачення"

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