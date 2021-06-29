Директорка МакSим пригадала розмову з нею перед комою: "Вона була на позитиві"

Наразі директорка артистки також перебуває у лікарні.
Директорка співачки МакSим Маргарита Соколова залишила у своєму Instagram розгорнуту відповідь усім небайдужим, хто переймається здоров'ям артистки та її самої.
Маргарита повідомила, що вона наразі з ковідом перебуває у лікарні і їй досить важко писати повідомлення. Вона попросила "увімкнути режим тиші".
"Для мене написати цей текст зараз, це як пройти 30 км пішки без відпочинку. Хочу нагадати, що я потрапила до лікарні наступного дня після Марини (справжнє ім'я МакSим – прим.ред). Я дуже слабка. Мені важко і фізично і морально. Я всім вдячна за підтримку і вашу участь. Всім тим, кому ми так небайдужі", - написала Соколова.
Вона також розповіла, коли востаннє говорила з МакSим.
"Я спілкувалася з Мариною до обіду 18 червня. Рівно до того часу, коли її ввели в сон. Вона була на позитиві. Ми одне одного підбадьорювали", - зазначила директорка артистки.
Нагадаємо, більше тижня тому співачку МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. При цьому тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ.
Лікарі також кажуть, що після серйозної ДТП, в яку зірка потрапила 2018 року, у виконавиці ослаблений організм. Стан співачки зараз ускладнює низка проблем зі здоров'ям.