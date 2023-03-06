Директорка Віталія Козловського пригадала його день народження рік тому: "Над головою бахкало"

Український співак Віталій Козловський 6 березня святкує свій день народження. Цього року виконавцю виповнилося 38 років.

З нагоди важливої дати близькі та друзі Віталія написали йому свої привітання. Директорка співака, Юлія Бакуменко, пригадала, як намагалася влаштувати свято для нього минулого року на початку повномасштабної війни. У сторіз в Instagram Козловський поділився цією історією.

Директорці артиста дуже хотілося потішити його святковим тортом, але, на жаль, тоді всі магазини столиці були порожні і знайти не те, щоб торт, а навіть інгредієнти для нього було важко. До того, ворог постійно обстрілював Київщину і сигнал тривоги не затихав.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Рік тому в цей день вулиці Києва були порожні. Як і полиці магазинів. Сирени нили, над головою бахкало, рідні дзвонили з вмовляннями виїжджати з Києва. А я шукала по Оболоні згущенку на вафельний торт. Тоді ми навіть не знали, чи буде завтра. І я собі придумала, що як би не було, а торт зі свічками мусить бути. Торт незламності", - пригадала Юлія.

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