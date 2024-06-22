Дискваліфікований учасник "Євробачення-2024" неочікувано заявив про можливе повернення на конкурс

Представник Нідерландів Йост Кляйн після гучного скандалу й дискваліфікації з міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" зробив неоднозначну заяву.

Так, нещодавно артист виступив на щорічному нідерландському музичному фестивалі "Pinkpop". Зокрема, виконав свій хіт "Europapa", з яким цьогоріч приїздив на міжнародний пісенний конкурс. Після виступу зірка не стримав емоцій й, подякувавши слухачам і команді, заінтригував намірами повернутися на сцену "Євробачення" вже наступного року.

"Нідерланди, я не можу прийти до тями. Без команди, гурту та людей довкола мене не було б "Євробачення". Всі ви так багато працювали стільки місяців поспіль. Чому б у біса не повторити 2025 року!", - вигукнув зі сцени Йост.

Йост Кляйн на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

Щоправда, як повідомляє видання NU, допоки невідомо, чи мав на увазі співак повернення на сцену "Євробачення" чи музичного фестивалю "Pinkpop". Своєю чергою, мовник утримався від коментарів, а менеджмент Йоста зазначив, що їм "нема про що повідомляти".

Нагадаємо, Йост Кляйн був дискваліфікований з "Євробачення-2024" через"погрозливий жест" в бік операторки. Втім, за словами оргкомітету конкурсу, версія нідерландського мовника нібито не відповідає дійсності. Вони вже назвали власну версію.

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