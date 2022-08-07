Діставали з палаючого авто: голлівудська акторка Енн Геч влаштувала дві ДТП – відео

Внаслідок двох ДТП 53-річна акторка, яка відома ролями у фільмах "Шість днів, сім ночей", "Донні Браско" та "Психо", отримала сильні опіки.

Як повідомляє TMZ, 5 серпня знаменитість врізалася у гараж житлового комплексу на своєму Mini Cooper. Втім, Енн покинула місце аварії.

Після цього акторка на шаленій швидкості 145 км/год врізалася в житловий будинок. Її машина спалахнула. Зірка просиділа в палаючому автомобілі, поки її не витягнули рятувальники.

На відео, яке з'явилося на YouTube-каналі FOX 11 Los Angeles, видно момент, як лікарі забирають Енн на ношах в обпаленому одязі.

Журналісти припустили, що Геч перебувала у стані алкогольного сп'яніння, зазначивши, що в машині була пляшка горілки.

Втім, її стан не дозволяє фахівцям поки що провести тести на вміст алкоголю в крові.

Зараз знаменитість у реанімації.

Нагадаємо, MamaRika з чоловіком та маленьким сином потрапила в аварію. ДТП сталася коли вона прямувала до столиці Польщі, Варшави машиною.

Читайте також: