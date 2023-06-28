Діти-актори з відомих фільмів тоді і зараз: як змінилися "Кучерявка С'ю", Кевін МакКалістер та інші

У 1990-х роках був справжній бум у кіноіндустрії, коли з'явилося на екранах чимало культових фільмів, які зробили дітей-акторів зірками.

Нині складно уявити новорічні свята без комедії "Сам удома" або "Кучерявка С'ю". Фільми зробили дітей-акторів шалено популярними, а глядачі назавжди запам'ятали їх у юному віці. Однак з роками вони неабияк змінилися. Чимало хто з артистів припинив акторську кар'єру або ледь не втратив її.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про відомих дітей-акторів. Пропонуємо подивитися, як Кевін МакКалістер, "Кучерявка С'ю", Венздей та інші змінилися з роками.

Маколей Калкін ("Сам удома")

Відомий актор Маколей Калкін прославився ще у зовсім юному віці. Коли Калкіну було 10 років, вийшов на екрани фільм "Сам удома", який зробив його шалено популярним.

Маколей Калкін у фільмі "Сам удома" / Фото: скриншот з відео

Однак після виходу цієї картини кар'єра Маколея пішла на спад. А виною тому був його батько, якого цікавили зароблені сином гроші. Зокрема, він не перебирав картинами, тож часто маленький актор грав у провальних фільмах, вимагав високі гонорари та ставив режисерам умови. Врешті, Маколей у віці 13 років пішов з кіно. Мати актора розлучилася з батьком, а той, забравши всі гроші, пішов від них.

Маколей Калкін / Фото: Getty Images

Калкін на деякий час поставив кар'єру на паузу, утім поступово повертався у кіно. Щоправда, картини не мали шаленого успіху. Моральний стан актора тим часом погіршувався, він почав вживати наркотики та навіть був за це заарештований.

Маколей Калкін / Фото: Associated Press

Врешті, Маколей зав'язав зі згубними звичками. Актору дісталась роль в серіалі "Американська історія жахів", яка стала його своєрідною реабілітацією в кіно. Наразі артист продовжує активно зніматися.

42-річний актор перебуває у стосунках із акторкою Брендою Сонг. Разом вони виховують сина та доньку.

Маколей Калкін та Бренда Сонг / Фото: Getty Images

Деріл Сабара ("Діти шпигунів")

Американський актор став шалено популярним у дев'ять років, коли на екрани вийшов фільм "Діти шпигунів".

Деріл Сабара у фільмі "Діти шпигунів" / Фото: скриншот з відео

Врешті саме ця робота стала найуспішнішою в його акторській кар'єрі. Деріл мав безліч ролей у відомих серіалах та фільмах, але всі вони були епізодичними. Наразі актор майже не знімається у кіно, лише інколи з'являється на телебаченні.

Деріл Сабара / Фото: Associated Press

В особистому житті в Деріла все гаразд. Від 2018 року він живе у шлюбі зі співачкою Меган Трейнер, у пари за цей час народилося двоє дітей. Нині актору 30 років.

Деріл Сабара з дружиною / Фото: Associated Press

Елісон Портер ("Кучерявка С'ю")

Американська акторка прославилася в 10 років, коли на екрани вийшла стрічка "Кучерявка С'ю".

Елісон Портер у фільмі "Кучерявка С'ю" / Фото: скриншот з відео

Фільм зробив юну Елісон шалено популярною. Тим часом для самої дівчини це стала чи не остання роль у кіно. Вона завершила акторську кар'єру та стала співачкою. Щоправда, це заняття теж не принесло їй шаленої популярності, за винятком того, що вона стала переможницею американського шоу "Голос". Елісон мала проблеми зі зловживанням наркотичних речових та алкоголю.

Елісон Портер / Фото: Associated Press

Нині Елісон 41 рік. Цього року вона вийшла заміж за танцівника Джастіна, від якого народила доньку. Також Портер виховує двох дітей від попереднього шлюбу з торговцем фруктів.

Елісон Портер із чоловіком / Фото: instagram.com/iam_alisanporter

Крістіна Річчі ("Сімейка Адамсів")

Американська акторка стала шалено популярною у віці 11 років завдяки фільму "Сімейка Адамс", де вона неперевершено зіграла роль похмурої Венздей.

Крістіна Річчі у фільмі "Сімейка Адамсів" / Фото: скриншот з відео

Після виходу стрічки на екрани Крістіна почала активно розвивати акторську кар'єру. Вона мала чимало успішних ролей у таких картинах, як "Каспер", "Страх і ненависть у Лас-Вегасі", "Сонна лощина", "Анатомія Грей", "Венздей" та багато інших.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Акторці нині 43 роки. Вона перебуває у шлюбі з перукарем Марком Гемптоном. Разом пара виховує доньку. Від попереднього шлюбу акторка має сина.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Мері-Кейт та Ешлі Олсен ("Двоє: я і моя тінь")

Американські акторки-близнючки стали шалено популярними у дев'ять років, коли на екрани вийшов фільм "Двоє: я і моя тінь".

Сестри Олсен у фільмі "Двоє: я і моя тінь" / Фото: скриншот з відео

Після стрічки їхня кар'єра пішла вгору. Акторки знімалися у багатьох фільмах та навіть заснували власну компанію, ставши наймолодшими продюсерками у Голлівуді. Востаннє близнючки разом знялися у фільмі "Миттєвості Нью-Йорка", однак він був провальним. Далі вони з'являлися на телеекранах лише порізно.

Сестри Олсен / Фото: Associated Press

Нині сестрам 37 років. Про їхнє особисте життя мало що відомо, адже близнючки тримають його в таємниці, тож воно оповите чутками.

Сестри Олсен / Фото: Associated Press

Наталі Портман ("Леон")

Голлівудська акторка стала шалено популярною в 13 років, коли на екрани вийшов культовий фільм Люка Бессона "Леон".

Наталі Портман у фільмі "Леон" / Фото: скриншот з відео

Після цього кар'єра юної акторки різко пішла вгору. Знаменитість знялася у таких відомих фільмах, як "Протистояння", "Зоряні війни", "Тор" та багато інших. За роль у стрічці "Чорний лебідь" Наталі отримала кінопремію "Оскар".

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Нині акторці 42 роки. Вона перебуває у шлюбі з танцівником Бенжаменом Мільп'є. У пари є двоє спільних дітей донька та син. Однак цього року стало відомо, що чоловік зраджує Портман. Наразі пара намагається зберегти шлюб.

Наталі Портман із чоловіком / Фото: Associated Press

Деніел Редкліфф ("Гаррі Поттер")

Британський актор став шалено популярним у 12 років, коли на екрани вийшов фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь", де він зіграв головну роль. Врешті остання частина стрічки про хлопчика-чарівника вийшла 2011 року. Тож Редкліфф виростав в телеекрані.

Деніел Редкліфф у фільмі "Гаррі Поттер" / Фото: скриншот з відео

Після завершення знімань кіносаги актор активно розвивав кар'єру. Він знімався у таких фільмах, як "Ілюзія обману: Другий акт", "Абсолютна влада", "Джунглі" та інших. В актора були проблем з алкоголем після успіху фільму про Гаррі Поттера. Однак він припинив пити.

Деніел Редкліфф / Фото: wmagazine.com

Наразі Деніелу 33 роки. Він не знімається у кіно, адже до 2024 року поставив кар'єру на паузу. Причиною цього стало те, що актор присвятив себе батьківству. Так, цього року він вперше став батьком.

Деніел Редкліфф з обраницею / Фото: Associated Press

Майкл Олівер ("Важка дитина")

Американський актор прославився у вісім років, коли на екрани вийшов фільм "Важка дитина".

Майкл Олівер у фільмі "Важка дитина" / Фото: скриншот з відео

Однак роль у стрічці стала його останньою успішною роботою в акторській кар'єрі. Від 1995 року він більше не знімається у фільмах. Загалом, роль у другій частині "Важкої дитини" повністю розорила родину Майкла, адже мама судилася зі студією Universal та програла справу.

Майкл Олівер / Фото: скриншот з відео

Нині актору 41 рік. Він перебуває у шлюбі з давньою подругою Магнолією.

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