Діти Ірини Білик: чим займаються та де перебувають сини співачки під час війни

Артистка має двох синів, у яких різниця у віці становить 16 років.

В української співачки Ірини Білик було доволі бурхливе особисте життя.

Виконавиця мала чотири неофіційних шлюби та один раз офіційно була заміжньою. А от дітей в артистки лише двоє. Старшого сина знаменитість народила наприкінці 1990-х років, а от молодший з'явився на світ 2015 року за допомогою сурогатного материнства.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик вкрай рідко показує своїх дітей у фотоблогу, а особливо після початку повномасштабної війни, та майже нічого про них не розповідає. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, де ж зараз перебувають сини артисти, чим вони займаються та який мають вигляд.

Старший син співачки Гліб Оверчук

Свого первістка Ірина Білик народила 18 червня 1999 року. Батьком хлопця став другий фактичний чоловік виконавиці – манекенник Андрій Оверчук, із яким вона перебувала у стосунках від 1998 року до 2002.

Старший син Ірини Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Зараз їхньому спільному сину Глібу 24 роки. Юнак перебуває за кордоном, в Instagram зазначається, що наразі обліковий запис розташований в Іспанії. Ймовірно, саме там і живе Гліб.

Старший син Ірини Білик / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Син Ірини Білик майже пішов стопами зіркової мами. Гліб теж зайнявся музикою, але його приваблює стиль не поп, а рок. Хлопець навіть є учасником гурту, де він грає на барабанах або гітарі. Час від часу музиканти дають невеличкі концерти.

Старший син Ірини Білик грає на барабанах / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Зовнішність у Гліба, як у справжнього рокера. Хлопець, у якого худорлява статура, відростив довге волосся та набив татуювання.

Старший син Ірини Білик / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

В особистому житті у 24-річного Гліба теж вже добре. Він перебуває у стосунках з дівчиною-іноземкою на ім'я Карла. Судячи з їхнього фотоблогу, пара разом вже близько року.

Старший син Ірини Білик зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

До речі, про війну в Україні Гліб теж не забуває. Хлопець у фотоблогу публікує воєнні новини, а також робить репости благодійних зборів. Окрім того, музикант за кордоном ходить на мітинги на підтримку України.

Старший син Ірини Білик на мітингу / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Молодший син співачки Табріз Ахмадов

Вдруге Ірина Білик стала мамою 8 грудня 2015 року. Син артистки Табріз з'явився на світ за допомогою сурогатного материнства. Батько хлопчика – фотограф Аслан Ахмадов, з яким співачка перебувала в офіційному шлюбі від 2015 року до 2021.

Ірина Білик з сином Табрізом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Раніше артистка доволі часто показувала Табріза в соцмережах, після початку повномасштабної війни Ірина Білик майже нічого не розповідає про сина.

Ірина Білик з сином Табрізом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Нині хлопцеві вісім років, він навчається в другому класі. До повномасштабної війни в Україні Ірина Білик планувала віддати сина до школи Монтессорі. Однак наразі він перебуває за кордоном, де скоріше за все, і навчається. Ймовірно, Табріз живе в Іспанії, адже в Instagram вказується, що акаунт артистки найчастіше розташований саме там.

Ірина Білик із сином Табрізом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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