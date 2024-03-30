Діти Майкла Джексона вперше за тривалий час з'явилися разом на публіці: який вигляд вони мають зараз

Троє дітей попкороля Майкла Джексона дуже рідко з'являються в об'єктивах папараці та ведуть доволі потайливий спосіб життя. Втім, нещодавно вони зробили виняток та постали на червоній доріжці у повному складі.

Так, 27 березня Періс Джексон та її брати Принц і Бланкет разом відвідали допрем'єрний показ мюзиклу "MJ: The Musical", присвячений їхньому покійному батьку. На червоному хіднику у Лондоні старший 27-річний син зірки Принц позував у чорному костюмі та бордовій сорочці з чорною краваткою. Такого ж офіційного стилю дотримався і молодший 22-річний Бланкет, який для заходу обрав класичний костюм з білою сорочкою. Донька Джексона, 25-річна Періс, позувала у сукні з відкритими плечима.

Принц Джексон, Періс Джексон та Бланкет Джексон / Фото: Getty Images

Цікаво, що це перший вихід одразу трьох дітей легендарного співака за близько 10 років.

Зазначимо, спадкоємці попспівака народилися у 90-х. Зокрема, двох старших дітей Майклу народила ексдружина, медсестра Деббі Роу, а молодший син з'явився на світ за допомогою сурогатного материнства.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова також замилувала фото одразу трьох помітно підрослих дітей.

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