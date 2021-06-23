Діти Санти Дімопулос важко захворіли, поки вона відпочивала на Кіпрі

Артистку спіткала чорна смуга.

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка нещодавно відверто розповіла про залицяння жінок до її чоловіка-бізнесмена, поділилася сумною новиною.

Так, у своєму фотоблогу співачка розповіла про негаразди, які спіткали її родину. У дописі зірка зазначила, що поки вона перебувала на п'ятиденному ретриті і перезавантажувалася, вдома на неї чекала неприємна звістка про хворобу дітей.

"Софія захворіла на кір, у Дені була підозра на ковід, діти Ігоря теж захворіли, собаку відвезли в лікарню. Навіть я захворіла, хоча вже давно забула що це таке. На роботі теж було декілька складних ситуацій. Посипте це різними неприємними побутовими дрібницями", - написала Санта.

instagram.com/santadimopulos

instagram.com/santadimopulos

Однак, виконавиця зізналася, такі моменти трапляються саме тоді, коли людина починає щось змінювати у своєму житті. Знаменитість вважає, що це свого роду певні випробування, які потрібно проаналізувати та прийняти.

У кінці допису Дімопулос заспокоїла своїх фанів, зазначивши, що зараз усі в її сім'ї здорові.

Нагадаємо, нещодавно відома співачка Санта Дімопулос похизувалася стрункою талією на відпочинку у Греції. Артистка поділилася з фанами ефектними знімками.

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