Діти Сміта здивували появою на "Греммі": син прийшов зі шпаківнею на голові, а донька – у спідньому

Діти американського актора Вілла Сміта відвідали урочисту церемонію вручення музичних премій "Греммі-2025".

Так, захід відбувся у ніч проти 3 лютого. На події зібралося чимало зірок шоубізнесу, а також їхніх дітей. Були присутні на "Греммі-2025" донька та син Вілла Сміта, які однозначно привернули до себе увагу своїми образами.

Особливо виділявся 26-річний Джейден. Син актора одягнув чорний костюм із білою сорочкою та краваткою. Образ Сміт-молодший доповнив доволі незвичним аксесуаром. Зокрема, він одягнув чорну шпаківню на голову, яку була у вигляді замку.

Діти Вілла Сміта / Фото: Associated Press

Тим часом донька Вілла Сміта відмовилася від таких екстравагантних аксесуарів. Однак вона теж виділялася. Зокрема, 24-річна Віллоу одягнула спідню білизну, поверх якої пальто, яке вона не застібала на ґудзики. Образ донька актора доповнила туфлями на чималих підборах.

Діти Вілла Сміта / Фото: Associated Press

Однак все ж таки найбільше галасу на "Греммі-2025" наробили репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Річ у тім, що обраниця виконавця прийшла на захід повністю оголеною. Врешті, поліція вивела подружжя з червоного хідника.

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