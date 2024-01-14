Діти українських зірок тоді і зараз: як підросли доньки Кравець і Кошового та сини Потапа і Кароль

Ще від самого дитинства до дітей українських зірок прикута чимала увага.

Чимало фанів спостерігають за тим, як виростають доньки та сини їхніх кумирів. Тож, коли діти стають дорослими, то одні йдуть стопами зіркових батьків, а інші взагалі відмовляються від публічності.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як підросли сини та доньки зірок українського шоубізнесу. Також пропонуємо дізнатися, чим займаються діти знаменитостей.

Донька Євгена Кошового

Вже 15 січня Варварі Кошовій виповниться 16 років. Дівчина нині експериментує зі своїм стилем. У дитинстві Варя була брюнеткою, а зараз фарбується в білий колір. Також донька Кошового полюбляє пірсинги. Дівчина хоч й веде свої соцмережі, однак вкрай рідко публікує фото та відео. Варя поки навчається в 10 класі, але вже обрала майбутню професію, яка буде пов'язана з творчістю. Донька Кошового планує здобувати вищу освіту в Польщі.

Старша донька Євгена Кошового

Донька Олі Полякової

Маші вже 18 років. Дівчина впевнено йде стопами своєї зіркової мами. За останні роки Маша завела власну армію прихильників, заснувала гурт та почала давати концерти. Окрім того, донька Полякової розвинула власний блог, який приносить їй дохід. Нині Марія навчається в Києві в музичній академії імені Чайковського. Окрім того, дівчина вступила до американського вишу Berklee College of Music. Тож Полякова-молодша пов'язала своє життя з музикою.

Старша донька Олі Полякової

Донька Олени Кравець

Марії нині 20 років, вже через місяць вона святкуватиме 21-річчя. Дівчина не веде публічний спосіб життя, однак час від часу може потішити підписників контентом. Марія полюбляє робити татуювання, також вона займається танцями. До речі, нещодавно донька Олени Кравець разом із мамою почала вести подкаст, який отримав назву "Вдома поговоримо".

Старша донька Олени Кравець

Син Потапа та Ірини Горової

Синові музиканта та продюсерки нині 15 років. За останні роки Андрій неабияк змінився. Останнім часом Андрій уникав публічності та рідко з'являвся у фотоблогах батьків, щоправда, нещодавно він вперше знявся у кліпі Потапа. З чим саме у майбутньому Андрій планує пов'язувати своє життя, поки невідомо. Однак, схоже, що син Потапа не планує йти його стопами.

Син Потапа та Ірини Горової

Донька Маші Єфросиніної

Нані Хромаєвій нині 19 років, а вже у лютому їй виповниться 20. Донька Єфросиніної уникає публічності і майже не з'являється у фотоблогу зіркової мами. Відомо, що Нана навчалася в канадському коледжі, після якого вступила до нідерландського університету.

Донька Маші Єфросиніної

Донька Олександра Педана

Доньці ведучого Валерії нині 18 років. Разом із батьком дівчина вела проєкт на YouTube, де вони розповідали про українські виші. Сама ж Валерія вступила до Українського Католицького Університету, що розташований у Львові. Там донька ведучого опановує спеціальність "Соціологія". Хоч Валерія і вела разом із батьком проєкт, однак вона не прагне публічності.

Донька Олександра Педана

Син Тіни Кароль

Веніаміну нині 15 років. Хлопець росте справжнім красенем і дедалі більше своє схожим на свого батька. Син артистки навчається в елітній школі у Великій Британії. До речі, співачка ділилася, що Веніамін вже навіть обрав, що опановуватиме в майбутньому спеціальність "Міжнародні відносини". Час від часу Тіна Кароль проводить із сином час, нещодавно вони разом відпочивали в Карпатах.

Син Тіни Кароль

Син Катерини Осадчої

Старшому сину ведучої нині 21 рік. Ілля навчається в одному із вишів США, де він здобуває освіту у сфері IT-технологій. Після закінчення навчання син ведучої планує повернутися до України та застосовувати свої знання на практиці, аби допомагати країні.

Старший син Катерини Осадчої

Син Ірини Білик

Старшому синові артистки нині 24 роки. Гліб живе за кордоном, ймовірно, в Іспанії. Син співачки активно займається музикою. Він є учасником рокгурту, де грає на барабанах. Як справжній рокмузикант, Гліб відростив довге волосся та набив різні татуювання на тілі.

Старший син Ірини Білик

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