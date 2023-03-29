Діти Віталія Кличка та Наталії Єгорової: який вигляд мають сини та донька мера Києва

Також пропонуємо дізнатися, де вони перебувають та чим займаються.

Мер Києва Віталій Кличко минулого року оголосив, що розлучається з дружиною, співачкою Наталією Єгоровою.

У шлюбі пара прожила 26 років і за цей час у них народилося троє дітей – сини Максим та Єгор-Даніель та донька Єлизавета-Вікторія.

Пропонуємо дізнатися, який нині вигляд мають діти ескподружжя, чим вони займаються та де перебувають.

Єгор-Даніель Кличко

Юнак народився 2000-го року. Незабаром йому виповниться 23 роки. Він наразі студент. Навчається в Лондонському університеті та вивчає бізнес-менеджмент. Утім спортом юнак теж захоплюється. Щоправда, не боксом, як знаменитий тато, а баскетболом. Зріст Єгора-Даніеля становить понад два метри.

Ексдружина Віталія Кличка з їхнім старшим сином / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Єлизавета-Вікторія Кличко

Дівчині наразі 20 років. До речі, друге ім'я Кличко дав доньці незвичайне. Дівчину назвали Вікторією на честь того, що Кличко напередодні її народження отримав вікторію нокаутом над Ларрі Дональдом. Єлизавета навчається в одному з університетів Амстердама та вивчає там психологію. Дівчина теж займається спортом – плаванням.

Наталія Єгорова з донькою від Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Максим Кличко

Юнак наймолодший у сім'ї, але водночас рекордсмен зі зросту. Так, зріст Максима навіть більший, аніж у Кличка, а це 2,16 м. 17-річний хлопець живе у Великій Британії та навчається там у приватній школі. Максим теж займається спортом. Як і старший брат, він обрав баскетбол.

Наталія Єгорова із молодшим сином від Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, який вигляд має єдина донька Володимира Кличка, яку йому народила акторка Гайден Панеттьєрі. Каї-Євдокії у грудні виповниться вже дев'ять років, і вона стає неабияк схожою на зіркову маму.

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