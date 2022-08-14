Діти війни: українські зірки, які стали батьками під час повномасштабного вторгнення

Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, мирні мешканці намагаються продовжувати жити далі.

Тисячі людей закохуються, одружуються та народжують дітей. Цього року пощастило стати батьками і зіркам.

Так, хтось із знаменитостей поповнив лави багатодітних батьків, як от Євген Хмара. А у когось народився первісток, як у Олександра Скічка.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських зірок, які стали батьками під час повномасштабної війни.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Український пародист, радник очільника Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева стали батьками за місяць після початку повномасштабної війни, 24 квітня.

У подружжя народилася донечка, яку назвали Анною. Її Юрушева народжувала за кордоном.

Фото: t.me/AleksandrSkichko

Для Єлизавети та Олександра новонароджена дівчинка стала першою спільною дитиною. Бізнесвумен виховує сина Даніеля та доньку Наталію від попередніх стосунків.

Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Неабиякою сенсацією стала новина про те, що фронтмен гурту "Океан Ельзи" та тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук вдруге став батьком.

21 червня у виконавця народилася донечка від Євгенії Яцути. Дівчинку назвали Соломією, що перекладається як "мир".

До слова, Вакарчук вперше пізнав радість батьківства 19 червня минулого року. У нього народився син Іван. Хлопчика назвали на честь батька музиканта.

Святослав Вакарчук з сином / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Таня Пренткович

Фото: tanyaprentkovych/Instagram

Українська блогерка-мільйонниця Таня Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський стали батьками 7 липня.

У закоханих народився синочок, якого назвали Адамом.

Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Для Андрія це перша дитина, а от для Тані – друга. Блогерка виховує 6-річного Івана від колишнього чоловіка.

Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Євген Хмара та Дар'я Ковтун

Фото: instagram.com/evgenykhmara

Композитор та піаніст Євген Хмара разом зі своєю дружиною, співачкою Дар'єю Ковтун, втретє стали батьками.

21 липня у закоханих народився син.

Фото: instagram.com/evgenykhmara

У пари 2017 року народився син Микола, а 2019-го – донька Віра.

Віра Кекелія та Роман Дуда

Фото: instagram.com/romandudaofficial

8 серпня стало відомо, що співачка, учасниця "Голосу країни" та акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія вдруге стала мамою.

Зірка народила сина своєму коханому, музиканту Роману Дуді. Хлопчика назвали Матвієм.

Віра Кекелія / Фото: instagram.com/kekeliavera

Також подружжя виховує півторарічного сина Івана.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які одружилися під час війни. Війна не стала перешкодою і для весілля.

Читайте також: