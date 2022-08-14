Діти війни: українські зірки, які стали батьками під час повномасштабного вторгнення

Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, мирні мешканці намагаються продовжувати жити далі.
Тисячі людей закохуються, одружуються та народжують дітей. Цього року пощастило стати батьками і зіркам.
Так, хтось із знаменитостей поповнив лави багатодітних батьків, як от Євген Хмара. А у когось народився первісток, як у Олександра Скічка.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських зірок, які стали батьками під час повномасштабної війни.
Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева
Український пародист, радник очільника Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева стали батьками за місяць після початку повномасштабної війни, 24 квітня.
У подружжя народилася донечка, яку назвали Анною. Її Юрушева народжувала за кордоном.
Для Єлизавети та Олександра новонароджена дівчинка стала першою спільною дитиною. Бізнесвумен виховує сина Даніеля та доньку Наталію від попередніх стосунків.
Святослав Вакарчук
Неабиякою сенсацією стала новина про те, що фронтмен гурту "Океан Ельзи" та тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук вдруге став батьком.
21 червня у виконавця народилася донечка від Євгенії Яцути. Дівчинку назвали Соломією, що перекладається як "мир".
До слова, Вакарчук вперше пізнав радість батьківства 19 червня минулого року. У нього народився син Іван. Хлопчика назвали на честь батька музиканта.
Таня Пренткович
Українська блогерка-мільйонниця Таня Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський стали батьками 7 липня.
У закоханих народився синочок, якого назвали Адамом.
Для Андрія це перша дитина, а от для Тані – друга. Блогерка виховує 6-річного Івана від колишнього чоловіка.
Євген Хмара та Дар'я Ковтун
Композитор та піаніст Євген Хмара разом зі своєю дружиною, співачкою Дар'єю Ковтун, втретє стали батьками.
21 липня у закоханих народився син.
У пари 2017 року народився син Микола, а 2019-го – донька Віра.
Віра Кекелія та Роман Дуда
8 серпня стало відомо, що співачка, учасниця "Голосу країни" та акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія вдруге стала мамою.
Зірка народила сина своєму коханому, музиканту Роману Дуді. Хлопчика назвали Матвієм.
Також подружжя виховує півторарічного сина Івана.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які одружилися під час війни. Війна не стала перешкодою і для весілля.
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