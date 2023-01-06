Діти з України приголомшили танцем на America's Got Talent і розповіли, як РФ напала на нашу країну

Дитячий танцювальний гурт з Дніпра Light Balance Kids взяв участь у талант-шоу в США America's Got Talent, аналог проєкту "Україна має талант".

Перш ніж показати свій номер, юні танцівники поспілкувалися з членами журі і розповіли їм про жахіття, які росія вчиняє на території нашої країни. Діти поділилися, як вони чули вибухи, бачили, як бомби падають на нашу землю, як їм доводилося ховатися у бомбосховищах.

Також юні артисти поділилися, що не всі члени родини змогли приїхати, аби підтримати їх, оскільки їхні батьки залишаються в Україні і воюють за нашу незалежність та свободу.

"Ми хочемо, щоб в нашій країні знову запанував мир. Ми хочемо розповісти світу, що відбувається в Україні. Ми хочемо показати наш переможний дух", - сказали діти.

Після цього танцівники продемонстрували номер, який складався не лише з танцювальних рухів, а й світлових ефектів, які доповнювали постановку. У кінці номера перед глядачами та суддями з'явилася вежа з українськими прапорами та гербом і переможними феєрверками.

Журі зізналися, що були захоплені постановкою юних артистів:

"Це дуже важливий меседж. Ви приїхали з, можливо, найтемнішого місця у світі, і перетнули земну кулю, щоб принести нам світло. І якщо я можу зробити будь-що від імені Америки та шоу America's Got Talent, щоб принести вам більше світла, ніж ви принесли нам, я хотів би зробити це для вас", – сказав один з членів журі, канадсько-американський ведучий і комік Хауї Мандель.

Після своїх слів він натиснув "золоту кнопку", яка дозволила Light Balance Kids автоматично потрапити у півфінал проєкту.

Зазначимо, що відео з виступом українських танцівників на YouTube за декілька днів набрало більше ніж півмільйона переглядів.

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