Діти Анджеліни Джолі стривожені її станом здоров’я: що їх шокує в зовнішньому вигляді акторки

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Реклама

Діти американської акторки Анджеліни Джолі серйозно стривожені її станом.

Річ у тім, що в артистки доволі часто були проблеми з вагою. Зокрема, зірка Голлівуду стрімко худнула та навіть боролася з анорексією. Влітку, коли Анджеліна Джолі представляла фільм “Марія”, де вона зіграла головну роль, то просто шокувала своєю худорлявістю. Видання RadarOnline.com пише, що тоді вага знаменитості була менше, ніж 45 кілограмів.

Тож, діти акторки серйозно занепокоєні, аби не повернулася її давня хвороба — анорексія, про що стверджує інсайдер таблоїда. Тому сини та доньки Анджеліни Джолі разом із нею їздять на закупівлю продуктів, влаштовують сімейні вечері та стежать, аби їхня мама добре харчувалася.

Реклама

Анджеліна Джолі / © Associated Press

“Вони разом купують продукти оптом і спокушають її ласими шматочками з пекарні, а також щовечора готують сімейні страви, щоб заохотити її набрати вагу. Вона все ще має худорлявий вигляд, її щиколотки схожі на гілочки, але під пильним наглядом дітей вона з’їдає ще трохи”, — стверджує інсайдер.

Зазначимо, раніше Анджеліна Джолі мала проблеми з втратою ваги. Стрімко худнути вона почала 2013 року. Тоді на це звернув увагу тодішній чоловік акторки Бред Пітт, який забив на сполох і змусив її почати лікування. Однак після їхнього розлучення проблема Джолі загострилася і вона навіть важила 38 кіло. Утім, після тривалого лікування акторка все ж таки поборола анорексію.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з’явилися нові фото 18-річної доньки Анджеліни Джолі і Бреда Пітта. Шайло просто приголомшила своєю схожістю з зірковою мамою.