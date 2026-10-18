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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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124
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Діти Джолі та Пітта змінили номери, щоб батько не знайшов їх: актор вигадав, як відновити зв'язок з ними

Бред Пітт не втрачає надії на примирення з дітьми. Ба більше, у зірки Голлівуду вже навіть є план.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Діти голлівудського експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта остаточно викреслили батька зі свого життя.

Вони припинили використовувати його прізвище, а деякі ж офіційно навіть змінили документи. Джерело видання Daily Mail говорить, що Бред Пітт передбачав, що таке станеться, хоч для нього це й було «величезним ляпасом». Однак, виявляється, діти не лише таким чином відреклись від батька. Вони змінили номери, аби Бред Пітт жодним чином не міг з ними зв’язатися.

«У минулому він намагався зв’язатися з дітьми, хоча був упевнений, що Енджі припинить будь-яке спілкування. Він з’ясував, що всі вони змінили свою контактну інформацію», — йдеться в повідомленні інсайдера.

Анджеліна Джолі з їхніми з Бредом Піттом дітьми / © Associated Press

Анджеліна Джолі з їхніми з Бредом Піттом дітьми / © Associated Press

Попри відсутність будь-яких стосунків із дітьми, Бред Пітт все одно вірить в їхнє примирення. Ба більше, виявляється, в актора вже навіть є план дій. Річ у тім, що Анджеліна Джолі хоче оселитися за межами США. Тим часом діти з нею переїжджати не планують. Бред Пітт нібито хоче скористатися відсутністю акторки, аби налагодити стосунки з доньками та синами.

«У них з Енджі було багато спільних друзів, коли вони були парою. Деякі з них не стали на чийсь бік, коли вони розлучилися. Бред покладається на допомогу кількох із них», — говорить інсайдер.

Водночас Бред Пітт розуміє, що примирення з дітьми — це справа не з легких. Інсайдер говорить, що актор не планує одразу ж шукати з ними контакт, як тільки-но Джолі покине США. Мовляв, артист дотримується такої думки, що всьому своє місце і свій час.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт заінтригував одруженням із молодшою на 26 років коханою. Актор обмовився про їхній шлюб.

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