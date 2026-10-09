Діти Олени Кравець возз’єдналися в Івано-Франківську й замилували, як утрьох час проводять

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

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Українська акторка Олена Кравець уперше за тривалий час показала одразу трьох своїх дітей, які разом вирушили на шопінг в Івано-Франківську та влаштували примірювання обновок.

Так, ще на початку вересня зіркова мама евакуювала молодших дітей, двійнят Ваню та Катю, з Києва до Івано-Франківська через безпекову ситуацію. Тепер до них, схоже, приєдналася старша сестра Марія. Діти провели час у торговельному центрі, а згодом показали, що придбали. Кумедні кадри Олена поширила в Instagram.

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Особливу увагу під час шопінгу приділили речам із відсиланнями до легендарного Майкла Джексона. Катя виявилася великою шанувальницею співака й поповнила гардероб одягом у його стилі.

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«Перша річ — це доволі тепла кофта. З такими ґудзиками, як у Майкла Джексона. Катя — його фанатка», — розповіли сестри під час розпакування покупок.

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Водночас Марія поділилася, що придбала собі стильну куртку. Тож одразу в кадрі приміряла її й пороздумувала, з чим її поєднуватиме у майбутньому.

«Наступний і єдиний лот від мене — куртка, як для „полювання“. Це мій стиль. Буду носити це зі штанами карго», — поділилася 23-річна Марія.

Побачивши образ старшої сестри, Катерина пожартувала, порівнявши їхні стилі з життям попкороля: «Майкл Джексон і його охоронець».

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Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

На цьому покупки молодшої доньки не закінчилися. Катя придбала ще піджак і кофту, однак піджак виявився завеликим. Дівчина не засмутилася й вже має план по його ушиванню.

«Наступне — піджак з відсилкою до Майла Джексона. Він трохи завеликий, але нічого. Ми сходимо до ательє та підшиємо його під мене. Далі ще є кофта обтисла», — розповіла Катерина.

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Крім того, Марія подбала й про подарунки для свого хлопця, який полюбляє стильні шапки. Оскільки приміряти їх більше не було кому, старша сестра запропонувала зробити це молодшому братові Івану. І 10-річний хлопець погодився.

«Мій хлопець дуже любить ось такі прикольні шапки на зиму й осінь. Нам нема на кому приміряти, тому буде молодший брат. Вау! Це хіп-хоп» — підсумувала радісно Марія.

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Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

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