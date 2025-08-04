Діти Сергія Притули: який вигляд мають доньки та сини зірки, де вони та чим займаються

Сергій Притула з родиною

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Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула вже багато років поспіль носить гордий статус багатодітного батька.

Знаменитість виховує четверо дітей від двох шлюбів: сина Дмитра, доньок Соломію та Стефанію й новонародженого синочка Марка, який 1 серпня з’явився на світ. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися детальніше про особисте життя Сергія Притули, його нащадків і як з часом змінилися його методи виховання.

Перший шлюб зірки та виховання первістка після розлучення

Батьківський шлях Притули почався ще 2008-го, коли від першої дружини, Юлії Андрійчук, у нього народився первісток — Дмитро. Тоді кар’єра шоумена була на злеті, і чоловік раніше визнавав, що внаслідок цього чимало пропустив у житті сина.

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Хоча шлюб із Юлією не витримав випробування часом, стосунки з сином у волонтера нині збереглися. Так, вони постійно підтримують зв’язок, а Дмитро навіть здружився з Катериною Сопельник — новою обраницею батька. Так само юнак потоваришував і зі своїми сестрами від другого шлюбу батька й залюбки проводить з ними час.

Колишня дружина Сергія Притули з їхнім сином на архівному фото / © скрін з відео

Дмитро Притула з сестрою / © instagram.com/siriy_ua

Зараз старший син Притули живе із мамою на заході України. Хлопцю у жовтні цього року виповниться 17 років. Він цього року закінчив у київській школі 11 класів і активно готується до вступу у виш. За словами Сергія, Дмитро ще не визначився, де саме здобуватиме вищу освіту та вагається з фахом — розглядає варіанти і в Україні, і за кордоном. Водночас підліток уже став на військовий облік у ТЦК.

Сергій Притула з сином / © facebook.com/serhiyprytula

До слова, Притула ніколи не приховував, що не ідеальний батько. Він визнає, що колись вдавався до фізичного покарання сина, але з часом зрозумів, наскільки це хибний шлях. Тепер воліє будувати виховання на діалозі.

Шлюб із другою дружиною Катериною та народження доньок

Із Катериною Сопельник, яка родом із Донецька, Сергій познайомився під час роботи на телебаченні. Пара одружилася 2015 року. Вже після весілля обраниця шоумена внесла до його графіка обов'язковий новий пункт: "час для родини". І цей пріоритет лише посилився з народженням дітей.

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У цьому шлюбі у громадського діяча народилися дві доньки — Соломія та Стефанія. Цікаво, що свого часу Притула жартома називав себе "батьком, який ще не виконав місію до кінця" і, як згодом з’ясувалося, не дарма.

Сергій Притула з дружиною / © instagram.com/kateryna_pry

Притула раніше зазначав, що методи виховання з роками після народження первістка змінилися. Тож Стефанію та Соломію він виховує м’якше, однак зізнається, що іноді може підвищити голос, чим зовсім не пишається. Тому намагається завжди шукати компроміси.

Крім того, значну кількість уваги волонтер приділяє питанню патріотизму в родині під час війни. Зокрема, дівчатка інколи долучаються до допомоги татові зі зборами для ЗСУ та у юному віці мають усвідомлену проукраїнську позицію.

Доньки Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Старшій доньці Соломії наприкінці липня виповнилося вісім років. Дівчинка росте допитливою та багатогранною. Вона цікавиться музикою, грає на кількох інструментах, займається фехтуванням, верховою їздою, шахами, має помаранчевий пояс з дзюдо. Сергій називає її джерелом натхнення й невичерпної жаги до життя.

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Сергій Притула з донькою Соломією / © instagram.com/siriy_ua

Молодшій донечці Стефанії навесні виповнилося чотири роки. Притула не раз говорив, що її щоденна присутність у його життя та час проведений разом — його незмінна найкраща терапія від стресу.

Сергій Притула з донькою Стефанією / © instagram.com/siriy_ua

Донька Сергія Притули Стефанія / © instagram.com/siriy_ua

Таємна вагітність дружини і народження четвертої дитини

1 серпня 2025 року Сергій Притула став батьком учетверте — на світ з’явився його син Марко. Це стало несподіванкою для фанів, адже до цього волонтер жодного разу не згадував публічно про вагітність дружини Катерини.

Поки що подружжя не показує обличчя новонародженого. Тим не менш, зірка ділиться, що пологи у київському пологовому минули успішно, попри щоденні загрози з боку держави-терористки. І додав, що Марко здійснив їхню мрію – "відновив баланс хлопчиків та дівчаток у сім'ї".

Сергій Притула з новонародженим сином Марком / © facebook.com/serhiyprytula

Нагадаємо, нещодавно зірка "Аферистів у сітях" Олена-Христина Лебідь вперше прокоментувала чутки про вагітність первістком.

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