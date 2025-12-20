Діти Степана Гіги після смерті батька довели до сліз важливою обіцянкою: "Зробимо все можливе"

Степан Гіга з дітьми й онуком / © instagram.com/stepan.giga_official

Діти співака Степана Гіги публічно вшанували пам’ять батька після його поховання у Львові.

Так, вперше від моменту сумної звістки донька Квітослава та син Степан-молодший звернулися до шанувальників. У своєму спільному дописі в Instagram вони вшанували пам’ять артиста та наголосили на чудових якостях, якими він володів за життя. Водночас нащадки подякували усім, хто допоміг і підтримав у скрутний період. І додали, що пишаються бути «дітьми великої людини».

«Від імені дітей та онука, щиро дякуємо кожному, хто прийшов провести нашого тата в останню дорогу, хто розділив із нами цей важкий біль. За те, що знайшли слова підтримки або просто мовчки були поруч. За ваші молитви, теплі спогади, квіти й сльози — як знак любові та поваги. Наш тато був людиною великого серця. Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід — у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх. Нехай Господь упокоїть його душу, а вам усім віддячить за добро і підтримку», — написали нащадки співака.

Допис сина і доньки Степана Гіги

Крім того, Квітослава та Степан повідомили, що ж станеться з творчим спадком покійної зірки. За їхніми словами, вони докладуть усіх зусиль, аби пісні Степана Петровича лунали й надалі. Також у Мережі піарниця повідомила, що родина готується до концертного туру на згадку про світлу пам’ять чоловіка, батька та дідуся.

«Ми прощаємося, але не прощаємося з пам’яттю. Вона житиме в наших серцях, у спогадах і в тому світлі, яке він залишив після себе. І сьогодні, прощаючись, ми хочемо пообіцяти: справа його життя житиме далі. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей», — додали син і донька зірки.

