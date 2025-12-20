ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1161
Час на прочитання
2 хв

Діти Степана Гіги після смерті батька довели до сліз важливою обіцянкою: "Зробимо все можливе"

Донька та син легендарного виконавця вийшли на зв’язок після його поховання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Степан Гіга з дітьми й онуком

Степан Гіга з дітьми й онуком / © instagram.com/stepan.giga_official

Діти співака Степана Гіги публічно вшанували пам’ять батька після його поховання у Львові.

Так, вперше від моменту сумної звістки донька Квітослава та син Степан-молодший звернулися до шанувальників. У своєму спільному дописі в Instagram вони вшанували пам’ять артиста та наголосили на чудових якостях, якими він володів за життя. Водночас нащадки подякували усім, хто допоміг і підтримав у скрутний період. І додали, що пишаються бути «дітьми великої людини».

«Від імені дітей та онука, щиро дякуємо кожному, хто прийшов провести нашого тата в останню дорогу, хто розділив із нами цей важкий біль. За те, що знайшли слова підтримки або просто мовчки були поруч. За ваші молитви, теплі спогади, квіти й сльози — як знак любові та поваги. Наш тато був людиною великого серця. Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід — у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх. Нехай Господь упокоїть його душу, а вам усім віддячить за добро і підтримку», — написали нащадки співака.

Допис сина і доньки Степана Гіги

Допис сина і доньки Степана Гіги

Крім того, Квітослава та Степан повідомили, що ж станеться з творчим спадком покійної зірки. За їхніми словами, вони докладуть усіх зусиль, аби пісні Степана Петровича лунали й надалі. Також у Мережі піарниця повідомила, що родина готується до концертного туру на згадку про світлу пам’ять чоловіка, батька та дідуся.

«Ми прощаємося, але не прощаємося з пам’яттю. Вона житиме в наших серцях, у спогадах і в тому світлі, яке він залишив після себе. І сьогодні, прощаючись, ми хочемо пообіцяти: справа його життя житиме далі. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей», — додали син і донька зірки.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська також повідомила про втрату батька. Артистка щемливо висловилася про рідну людину та показала їхні архівні фото.

Дата публікації
Кількість переглядів
1161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie