Діти Степана Гіги показали, який вигляд має його могила через пів року після смерті

Степан Гіга / © Пресслужба Степана Гіги

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Діти українського співака Степана Гіги показали, який вигляд має його могила.

Минуло рівно пів року, як не стало виконавця. Його життя обірвалося 12 грудня 2025 року. Діти музиканта вшанували його пам’ять. Зокрема, вони навідались до могили батька, яка розташована на Личаківському кладовищі у Львові.

У Степана Гіги поки що немає пам’ятника, але є хрест з його портретом. Поруч теж є світлини виконавця. Довкола могили співака безліч живих квітів та лампадок.

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Могила Степана Гіги / © instagram.com/stepan.giga_official

Рідні артиста теж принесли з собою чимало живих квітів. Разом із тим священник провів заспокійливе богослужіння.

Рідні Степана Гіги на його могилі / © instagram.com/stepan.giga_official

Зазначимо, Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Причиною смерті стало різке погіршення стану, спричинене хворобою. Відомо, що у музиканта був діабет. Окрім того, від листопада 2025 року Степан Гіга перебував у лікарні та навіть переніс операцію, однак його серце не витримало. Поховали співака 15 грудня на Личаківському кладовищі у Львові.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер музикант Олексій «Льопа» Саранчін, який був учасником гурту «ТНМК». Життя піаніста раптово обірвалося у віці 54 років.

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