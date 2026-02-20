Діти Степана Гіги розкрили офіційну причину смерті та їхню останню зустріч: "Нас попросили вийти"

Степан Гіга та його діти / © Пресслужба Степана Гіги

Після смерті народного артиста України Степана Гіги його діти — Квітослава та Степан-молодший — поділилися деталями останніх місяців життя батька та офіційною причиною його смерті.

В інтерв’ю проєкту «Наодинці» донька Квітослава розповіла, що всі розмови про цукровий діабет батька відповідали дійсності. За її словами, саме хронічне захворювання разом із перенесеною інфекцією призвело до того, що організм музиканта не впорався.

«Цукровий діабет зіграв вирішальну роль й інфекція, з якою, на жаль, не зміг справитися організм. Ми боролися два з половиною місяці, але сталося те, що сталося. Важко говорити та згадувати. Дотепер не віриться, що ми не змогли побороти цю хворобу. Коли тато потрапив у лікарню, ми завжди були з ним і спілкувалися», — розповіла Квітослава в розмові з Анною Севастьяновою.

До останнього син і донька Гіги перебували поруч з госпіталізованим татом. Вони пригадали, що останні зустрічі були наповнені оптимізмом, діалогами з маестро про його спогади та кар’єрні плани. Проте, на жаль, його серце не витримало хвороби. Квітослава й Степан-молодший також пригадали момент смерті рідної людини, коли лікарі попросили їх вийти з палати.

«Остання наша розмова була довгою. Ми зв’язалися по відео й він сказав, що треба працювати далі. Говорили, що й як робити далі: треба поїхати на студію, доробити. Є пісні, які не встигли вийти за його життя. Ми їх доробляємо. Він казав, що підлікується й усе буде добре — був оптимістично налаштованим. Останні місяці у лікарні ми багато спілкувалися. Багато він нам розповідав про дитинство, як розвивався, навчався, як було важко досягати. До останнього вірили, що буде все добре. Ми були у лікарні, але зайшли до нього й попросили нас вийти», — пригадала родина.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Ексклюзив! Перше інтерв'ю дітей СТЕПАНА ГІГИ після смерті батька

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Нині покійний музикант спочиває на Личаківському кладовищі. Тим часом його нащадки продовжують пам’ять про нього і незабаром зіграють концерт з популярними хітами у Києві.