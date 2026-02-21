Діти Степана Гіги розсекретили артиста, який одним із перших зателефонував їм після втрати батька

Степан Гіга / © Пресслужба Степана Гіги

Діти народного артиста України Степана Гіги — артисти Квітослава та Степан-молодший — згадали перші години після втрати батька.

В інтерв’ю «Наодинці» нащадки маестро відзначили, що підтримка колег та друзів сім’ї стала для них особливо важливою у цей складний час. Серед тих, хто одразу відреагував на горе, був Артем Пивоваров, який одним із перших зателефонував і висловив співчуття родині.

Квітослава та Степан-молодший зізнаються, що така шалена підтримка від насправді багатьох колег і шанувальників стали справжнім натхненням. Тож зараз діти Гіги завзято працюють над розвитком творчого доробку покійного батька і продовжують його справу. Зокрема, незабаром планують відіграти масштабний концерт пам’яті із запрошеними співаками.

Артем Пивоваров

«Мені через дві години смерті тата зателефонував Артем Пивоваров. Він був одним із перших. Але дійсно, телефонувало дуже багато. Чесно особисто (Квітослава — прим. ред.) не підіймала слухавки, тому майже ні з ким не спілкувалася. А коли вже зібралася з силами, то вирішили всім подякувати, бу була сильна підтримка. Насправді це надихає творити й працювати. Приємно, що люди пам’ятають», — поділилися нащадки в розмові з Анною Севастьяновою.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Ексклюзив! Перше інтерв'ю дітей СТЕПАНА ГІГИ після смерті батька