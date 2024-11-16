"Дитяче Євробачення-2024": коли і де дивитися фінал, як голосувати за Україну та які шанси перемогти

Українці мають змогу віддати голоси навіть за представника своєї ж країни.

Сьогодні, 16 листопада, у столиці Іспанії відгримить фінал міжнародного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення 2024".

Вже сьогодні шляхом глядацького та суддівського голосування буде визначено ім'я переможця. А поки редакція ТСН.ua пропонує дізнатися всі подробиці пісенних змагань і як віддати свій голос за представника з України.

Де й о котрій відбудеться фінал "Дитячого Євробачення-2024"

Фінал "Дитячого Євробачення-2024" розпочнеться о 19:00 за київським часом. Конкурс транслюватиметься на телеканалі "Суспільне Культура". Окрім того, шоу можна подивитися на сайті Дитячого Євробачення і Facebook-сторінці "Євробачення Україна".

Репетиція Артема Котенка на "Дитячому Євробаченні-2024" / Фото: junioreurovision.tv

Під яким номером виступить Україна на дитячому конкурсі

Цьогоріч на "Дитячому Євробаченні" Україну презентує Артем Котенко з Охтирки, що на Сумщині. Юного співака було обрано шляхом голосування на Нацвідборі. Тож в Іспанії 12-річний Артем виконає свою потужну пісню "Hear me now" (українська версія назви – "Дім"). Зокрема, рядки композиції відгукнуться кожному українцю, адже в них оспівується відчуття дому як власного місця сили й безпеки. Українець виступить на міжнародній сцені під номером 14.

Шанси на перемогу Артема Котенка на "Дитячому Євробаченні-2024"

Загалом, у фіналі "Дитячого Євробачення-2024" за пальму першості боротимуться 17 учасників з різних країн. Тим часом на сайті Еurovisionworld єврофани вже оцінили шанси юних артистів на перемогу. Так, поки що перше місце прогнозують учасниці з Португалії Victoria Nicole та її пісні "Esperança". На другій позиції одночасно опинились представники з наступних країн – Естонія, Арменія, Кіпр, Іспанія, Ірландія та Україна. Проте чи справдяться очікування глядачів, побачимо вже у прямому ефірі "Дитячого Євробачення-2024" 16 листопада о 19:00.

Артем Котенко у рейтинговій таблиці / Фото: eurovisionworld.com

Як проголосувати за Україну та решту фаворитів на "Дитячому Євробаченні-2024"

На відміну від дорослої версії музичних перегонів, на "Дитячому Євробаченні" можна віддавати свій голос за представника власної країни. Тож проголосувати за Артема Котенка можна кожному українцю за допомогою сайту jesc.tv. Голос зарахується навіть якщо ви перебуваєте у межах країни, за яку голосуєте.

Голосування на "Дитячому Євробаченні-2024"

Зазначимо, голосування відбувається у декілька етапів. Так, на сайті jesc.tv уже з'явилося онлайн-голосування, яке триватиме до початку фіналу шоу, тобто до 19:00. А коли "Дитяче Євробачення-2024" почнеться й відбудуться виступи всіх учасників, тоді відкриється ще одне голосування на тому ж сайті. На обох етапах свій голос можна віддати одразу за трьох фаворитів, зокрема й Україну.

В очікуванні "Дитячого Євробачення-2024" та підтримки українського представника Артема Котенка пропонуємо дізнатися, як юний співак довів до сліз подякою ЗСУ після своєї перемоги у Нацвідборі.

16 листопада – фінал Дитячого Євробаченн-2024

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