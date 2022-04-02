Дітям Сніжани Єгорової відмовили у подовженні терміну дії закордонпаспортів у Туреччині

Ведуча розповіла, що консул відмовив у подовженні терміну дії документів.

Скандально відома ведуча та акторка Сніжана Єгорова розповіла, що консульство в Анталії, Туреччина не подовжило термін дії закордонпаспортів її малолітнім дітям 10, 12 та 15 років.

Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Консул взяв, та й покарав цю неугодну "колишню телеведучу" і до того ж "путіністку", та й не подовжив термін дії закордонпаспортів її малолітнім дітям! Ай, молодець! Ось він – закон зоопарку! Коли ти начальник – ти завжди правий, навіть всупереч закону! Та хто там на ті закони дивиться", - написала Єгорова.

Зазначимо, днями ведуча повідомила, що разом з дітьми отримала статус політичних біженців у Туреччині. Втім пізніше, консульство України в Анталії на запит "Нового времени" повідомило, що у Єгорової нема цього статусу.

instagram.com/snezha_egorova

Однак у себе на сторінці в Instagram одіозна ведуча розмістила підтвердження, що все ж таки перебуває під захистом Туреччини – вона показала фото ідентифікаційного свідоцтва про заяву міжнародного захисту, видане міністерством внутрішніх справ Анталії.

instagram.com/snezha_egorova

Нагадаємо, що разом із дітьми Сніжана Єгорова перебуває у Туреччині від серпня 2021 року. Місяць тому українське консульство в Анталії вже відмовлялося подовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, яка висловлювала підтримку президенту РФ Путіну.

У січні Сніжана Єгорова зробила зухвалу заяву та публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна. Вона також тоді заявила, що українцям слід "очистити мозок від темної сторони свідомості".

22 лютого, фактично за декілька днів до повномасштабної війни Росії проти України, Єгорова заявила, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і заявила що російський президент – герой нашого часу.

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