Діва Монро після інтерв'ю ексдружини Розового зробила різку заяву: "Витратила 13 років життя"

Ольга Мерзлікіна, Віктор Розовий та Діва Монро

Реклама

Українська блогерка та артистка Діва Монро відреагувала на гучне інтерв’ю Ольги Мерзлікіної — колишньої дружини коміка й ветерана війни Віктора Розового.

У своїх соцмережах Монро наголосила на проблемі токсичних стосунків та закликала жертв домашнього насильства не мовчати. За словами інфлюенсерки, вона уважно подивилася інтерв’ю Мерзлікіної з Машею Єфросиніною і довго не могла оговтатися від почутого. Монро підкреслила, що не збирається оцінювати правдивість фактів чи давати психологічну характеристику Розовому, однак важливим вважає саму тему.

"Чому красива, освічена, культурна жінка витратила 13 років життя на емоційного насильника? Багато українських жінок терплять і вірять у клятви, бо у нас досі нормалізований токсичний патріархат. Хлопець не плаче, дівчинка має бути зручною — і так виховують нові покоління", — написала блогерка.

Реклама

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий

Вона також звернулася безпосередньо до жінок, які нині перебувають у складних стосунках. Монро наголосила, що, незважаючи на страх чи інші страшні обставини, жінка не має терпіти такі знущання у свій бік.

"Попри страхи, голос мами чи свекрухи, погрози або обіцянки — біжіть! Найбільший страх жінки — залишитися самій. Та пам’ятайте: ви потрібні собі!" — заявила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий різко відреагував на скандальне інтерв’ю своєї ексдружини Ольги Мерзлікіної. На захист артиста стала відома блогерка.