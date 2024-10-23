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Діва Монро розповіла про свій похід до ТЦК та чи придатна до військової служби

Діва Монро розповіла про свій похід до ТЦК та чи придатна до військової служби

Монро / Фото: instagram.com/monritta

Також блогерка поділилася, як пройшла ВЛК та оновила дані.

Популярна блогерка Монро розповіла про свій похід до ТЦК, а також зізналась, чи придатна до військової служби.

За документами зірка Мережі є чоловіком. Блогерці було необхідно оновити військовий квиток, тож вона пішла до ТЦК. Знаменитість зізнається, що спочатку боялася, але врешті в неї залишився позитивний досвід. Монро говорить, що в ТЦК її ніхто не цькував, а навпаки – допомогли. Звичайно, була тяганина з документами, черги, блогерка декілька разів проходила ВЛК, але її це "не злякало".

Монро / © instagram.com/monritta
Монро / Фото: instagram.com/monritta

"Перед візитом я хвилювалася, навіть боялася, бо в мене є певні емоційні травми, які зі мною роками. Але прийшла – мені допомогли. Ніхто не тикав пальцями. Коли чую зараз негативні історії про ТЦК, стає дуже сумно. В мене є досвід спілкування з цією структурою – і він дуже позитивний. Усе було в межах закону. Так, черги, довга тяганина з документами. І мені довелося проходити не один огляд ВЛК. Але мене цим не злякаєш. І я не помітила, що в ТЦК когось тягли за руки", - розповіла блогерка в інтерв'ю Oboz.ua.

Діва Монро також поділилася, що оновила документи та зареєструвалася в "Резерві", адже діяла в межах закону. Щоправда, блогерка з певних медичних обставин виключена з військового обліку, тож могла цього не робити.

Монро / © instagram.com/monritta
Монро / Фото: instagram.com/monritta

"Я виключена з військового обліку через певні медичні обставини, але всі мої документи є в мобільному додатку "Резерв". У принципі, як мені пояснили, могла й не оновлювати дані, але зробила це. Щоб бути в межах закону – це передусім потрібно мені", - додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно актор Олександр Мельник розповів про свій похід до ТЦК. Артист зізнався, що не виключає того, що може бути мобілізованим.

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